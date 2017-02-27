Тем временем, подведем итоги по прогнозу за декабрь
так то он про биток
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
vitaliian написав: в 2021м 1. Рост ставок по овгз неминуемый 2. Рост вливаний нерезов в овгз неминуемый 3. Укрепление гривны до 25 грн/$ неминуемое. 4. Дорожай киевской недвижимости неминуемый
Сохранил себе Ваш прогноз. Вернемся к нему позже Вы же позиционировали себя, как экономиста. Скажите, как может состыковаться п.1 и п.3? Думаете, опять повторится 2019-й год?
По моему очевидно что это взаимосвязанные пункты, нашим правителям нужны деньги, чтобы увеличить обьемы заимствований надо поднимать % по заимам, столько денег внутри страны нет, схема с рефинансированием с перетеканием рефинанса в овгз скоро себя исчерпает (кроме того она чревата преждевременной девальвацией и бегством капитала, а там и дефолтом).
Если привлечь валюту нерезидентов можно убить сразу 3х зайцев: 1. отсрочить девальвацию как минимум на год (в идеале на два года) 2. пополнить звр 3. пополнить собственно бюджет.
Скорее всего будет выбран именно этот сценарий, слишком много плюшек он несет «здесь и сейчас» а расплата переносится на потом, в результате правительство выигрывает год-полтора на распил бюджета, вот кто откажется?
То, что вы описали, - это хотелки, как говорит один мой знакомый. Вы ж понимаете, что нерезиденты (если только это настоящие нерезы, а не наши через офшоры) - не полные идиоты и не поведутся на халяву во второй раз? Это у нас народ имеет свойство забывать, что было, и нести деньги в банки под смешные проценты. У них умеют считать. И если не будет гарантий 100%-ного воврата... то и денег не будет. С другой стороны, накачка пирамиды ОВГЗ означает, что для ее обслуживания надо будет все больше денег брать из бюджета (на уплату процентов). И рано или поздно в бюджете просто не окажется этих денег. Год-полтора... это излишне оптимистично. При таком развитии событий вынесут их гораздо раньше. Вот народ отойдет от праздников - и посмотрим реакцию на повышение тарифов на газ и электроэнергию.
vitaliian написав: в 2021м 1. Рост ставок по овгз неминуемый 2. Рост вливаний нерезов в овгз неминуемый 3. Укрепление гривны до 25 грн/$ неминуемое. 4. Дорожай киевской недвижимости неминуемый
Сохранил себе Ваш прогноз. Вернемся к нему позже Вы же позиционировали себя, как экономиста. Скажите, как может состыковаться п.1 и п.3? Думаете, опять повторится 2019-й год?
По моему очевидно что это взаимосвязанные пункты, нашим правителям нужны деньги, чтобы увеличить обьемы заимствований надо поднимать % по заимам, столько денег внутри страны нет, схема с рефинансированием с перетеканием рефинанса в овгз скоро себя исчерпает (кроме того она чревата преждевременной девальвацией и бегством капитала, а там и дефолтом).
Если привлечь валюту нерезидентов можно убить сразу 3х зайцев: 1. отсрочить девальвацию как минимум на год (в идеале на два года) 2. пополнить звр 3. пополнить собственно бюджет.
Скорее всего будет выбран именно этот сценарий, слишком много плюшек он несет «здесь и сейчас» а расплата переносится на потом, в результате правительство выигрывает год-полтора на распил бюджета, вот кто откажется?
цього року максимальні платежі по обслуговування боргу, далі, з кожним роком все менше і менше. Тобто достатньо пропетляти (перекридуватися покі низькі відсотки) цей рік і наступні, і можна "бобер видихай".
Искатель написав:То, что вы описали, - это хотелки, как говорит один мой знакомый. Вы ж понимаете, что нерезиденты (если только это настоящие нерезы, а не наши через офшоры) - не полные идиоты и не поведутся на халяву во второй раз? Это у нас народ имеет свойство забывать, что было, и нести деньги в банки под смешные проценты. У них умеют считать. И если не будет гарантий 100%-ного воврата... то и денег не будет. С другой стороны, накачка пирамиды ОВГЗ означает, что для ее обслуживания надо будет все больше денег брать из бюджета (на уплату процентов). И рано или поздно в бюджете просто не окажется этих денег. Год-полтора... это излишне оптимистично. При таком развитии событий вынесут их гораздо раньше. Вот народ отойдет от праздников - и посмотрим реакцию на повышение тарифов на газ и электроэнергию.
Никто никого не вынесет, народ инертный. Уже 3 раза надо было вынести за тарифы и что. Относительно хотелок, с них все начинается, вопрос что хотеть? Любые другие сценарии ( кроме денег нерезов) это гиперинфляция, девал, дефолт и отток капитала. Может быть этого тоже кто-то хочет (их право), я считаю единственный адекватный и доступный способ как избежать дефолта в 2021 изложен мной выше. Я верю что с нерезами договорятся, гарантии дадут и его реализуют. В кредиты мвф не верю, может конечно ярд-два дадут, но это капля в море.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 04 січ, 2021 12:21, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4 минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
А тут ще простіше – як складуться ці всі чинники, як буде проходити пандемія ( тут ми не забуваємо про наших заробітчан які привозять 10+ млрд. доларів валюти на рік) це все малопрогнозовано. Тому мудро виставити коридор 25-32 грн за долар протягом року. Але я оптиміст і події останніх тижнів минулого року з кредитами, займами, бондами, ОВДП, ухвалення закону про покарання за незаконне збагачення, усунення від виконання своїх обов’язків одіозного голови Конституційного Суду Тупицького, вступу МВФ у перемовини відсунили очікування краху всього і вся. Навіть бюджет 2020 перевиконали на 60 млрд. грн, що просто було нечувано і не прогнозовано від слова ЗОВСІМ. Хто таке очікував – ніхто. Тому я закінчую все ж таки на позитивній ноті. Очікую сезонного спаду курсу долара травень-червень до позначок 26-26,5 та ріст на осінь до позначок 27,5-28,5. Тобто я вангую умовну стабільність, але любий з вищенаведених факторі може внести свої корективи в цей прогноз, тому прошу не жбурляти у мене мештами.
Мої вітання. Логіка ваша зрозуміла. Дозволю собі доповнити прогнозування тим що ви забули. А саме ріст мінімальної зарплати та комунальних тарифів. Тому в контексті цих додаткових даних пропоную коридор який зміщений на одну гривню догори. А саме від 27-27,5 до 28,5-29,5 на протязі року із таким же вектором коливань як і у вашому прогнозі.
Ф. 28,25/28,45
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Катался по городу рассматривал табло обменок. Потом глянул котировки форекс первой сессии Нового Года. И где-то во всем все равно ощущается противный привкус года ушедшего. Примерно так..... одной песней
Профессионалы о короновирусе – «Наша борьба с коронавирусом хуже самой болезни?» (Is Our Fight Against Coronavirus Worse Than the Disease?), New York Times, 20 марта 2020 г.
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 04.01.2021....................28,4238 Доллар прибавил 15 копеек. Судить о ходе торгов трудно. Информация поступает противоречивая. Похоже, что в начале торгов чуть просели, а потом пошли в рост. Оборотов, судя по столь недостоверной информации о котировках, нет, алгоритмы усреднения дают сбой. В мире доллар, чуть подросший за выходные, ночь начал снижение и к настоящему моменту ушел ниже предновогодних минимумов.
31-го торгов на МБ не было, соответственно не было и интервенций. На монетарном же фронте, наблюдалась немалая активность. Остатки на коррсчетах очень существенно сократились. Перед затяжными праздниками банки предпочли отнести ликвидность в НБУ на суточные сертификаты. Кроме того, был возвращен тендерный рефинанс на сумму двукратно превышающую выданную в среду. Некоторые банки, похоже, тоже суеверны и не захотели входить с долгами в Новый Год
В среду объем валютного рынка ожидаемо обвалился 482.2 до 285.1 млн. Чистое предложение было менее 240 млн. Клиентские обороты также упали, сохранив превышение спроса над предложением.
За прошлую неделю НБУ продал на МБ 46.3 млн. Все было продано в среду по единому курсу. Чистая покупка за 2020 год составила 1037.7 млн.
Судя по отсутствию списка из 3 банков, получивших в среду рефинанс, он весь был выдан на срок до 30 дней. Но это не точно. Возможно, информация после праздников задерживается.
Искатель написав:То, что вы описали, - это хотелки, как говорит один мой знакомый. Вы ж понимаете, что нерезиденты (если только это настоящие нерезы, а не наши через офшоры) - не полные идиоты и не поведутся на халяву во второй раз? Это у нас народ имеет свойство забывать, что было, и нести деньги в банки под смешные проценты. У них умеют считать. И если не будет гарантий 100%-ного воврата... то и денег не будет. С другой стороны, накачка пирамиды ОВГЗ означает, что для ее обслуживания надо будет все больше денег брать из бюджета (на уплату процентов). И рано или поздно в бюджете просто не окажется этих денег. Год-полтора... это излишне оптимистично. При таком развитии событий вынесут их гораздо раньше. Вот народ отойдет от праздников - и посмотрим реакцию на повышение тарифов на газ и электроэнергию.
Если введут локдаун с 8-го, то так и будет. Первыми выползут на майдан ФОПы от ОПЗЖ. А потом по мере раздупления могут подтянуться и остальные недовольные. Зебилы со своими тарифами залезли в карман слишком уж к многим, а главное невовремя.