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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7089709070917092
Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 13:20

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“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 13:30

Всем привет.

centurionus
есть много сайтов, где онлайн можно быстро уменьшить размер картинки,
например: https://resizeimage.net/
подгружаем картинку, ставим 30% и получаем ..
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:wink:
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 13:40

Patrick
Навпаки, зробив більше скрін, бо цифри дрібні. Кому треба - відкриють.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 13:45

Середньорічна-зважена кінець 2020 початок 2021

  дядя Caша написав:
In memory

Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ...

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы...

US


Вітаюсь совсіма!

Здоровеньки були! Це важливо під час пандемії! Кількість захворівших 4881 8) на добу за 03 січня.


Тільки цифри за 2 тижня.

Зображення

СередТижнева зміна курсу НБУ - 0,1309
Середтижнева зміна Середньорічної вартості доляра - 0,0062
Повні оберти МБ за тиждень - 1700,0472
Середні оберти за тиждень - 425,0118
Середні оберти за рік - 364,0201
СередньоТижневе - 28,2649

Зображення

СередТижнева зміна курсу НБУ - -0,0256
Середтижнева зміна Середньорічної вартості доляра - 0,0051
Повні оберти МБ за тиждень - 1051,2889
Середні оберти за тиждень - 350,4296
Середні оберти за рік - 363,8563
СередньоТижневе - 28,3064


Середні оберти за тиждень ще раз присіли, десь на 75 млн.грн.

Поточне значення курсу доляра на МіжБанку 28,4238 грн./доляр. А СередньоРічне зважене на кінець пройдешнього тижня та всього року склало 26,9924 грн./дол. і це на 1.43(1,30) грн./дол. меньше поточного курсу. Тобто середньорічна вигода за 2020 рік при продажі доляра 5,30(4,82) відсотка. Вона знову підросла.

Доляр перекуплено на 1,43 гривні по показниках 2020 року!

Показники ж 2021 року на моменті нам :
1) Закінчили 2020 рік з Середньозваженним меньше ніж 27 грн./дол. у розмірі 26,9924 грн./дол. Середнє по опедають наступнераційних днях склало 27,0140 грн./дол. на рік. Якось "Акєло" знову промахнувся зі своїм 27,20 грн./дол. середньорічним. Не хочу вже порівнювати і прогнозоване значення на кінець року!
2) Почали рік з найвищого на початок року курсу 28.4238 грн./дол.
3) Оскільки в перший день року середньорічне зважене дорівнює поточному курсу на міжбанку, маємо річневий стрибок середньозваженного на моменті аж у 1,4314 грн. на долярі.

Зображення

Думайте самі, вирішуйте самі, купувати той доляр, чи ні!!!

І таки-так, з вигодою на пройдешньому тижні були ті, хто купував дешевше 28,3064 грн./дол., а продавав дорожче!!! На цьому, що робити, поки не зрозуміло. Дочекаємось кінцевки цього коротенького тижня.


Зображення

Подивитись 2019 рік.

Подивитись 2018 рік.

Подивитись 2017 рік.

Подивитись 2016 рік.

Подивитись 2015 рік.

ВО

Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Пон 04 січ, 2021 13:49, всього редагувалось 2 разів.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 13:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  antey1969 написав:Зебилы со своими тарифами залезли в карман слишком уж к многим, а главное невовремя.


із квітня 2021 електрика дорожчає в два +- рази
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 13:49

  greenozon написав:
  antey1969 написав:Зебилы со своими тарифами залезли в карман слишком уж к многим, а главное невовремя.


із квітня 2021 електрика дорожчає в два +- рази

3-4 грн за киловатт будет в самый раз, ещё и абонплату следует ввести
Zebra
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