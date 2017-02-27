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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7089709070917092
Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 13:20

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“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
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centurionus
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 13:30

Всем привет.

centurionus
есть много сайтов, где онлайн можно быстро уменьшить размер картинки,
например: https://resizeimage.net/
подгружаем картинку, ставим 30% и получаем ..
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:wink:
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 13:40

Patrick
Навпаки, зробив більше скрін, бо цифри дрібні. Кому треба - відкриють.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 13:45

Середньорічна-зважена кінець 2020 початок 2021

  дядя Caша написав:
In memory

Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ...

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы...

US


Вітаюсь совсіма!

Здоровеньки були! Це важливо під час пандемії! Кількість захворівших 4881 8) на добу за 03 січня.


Тільки цифри за 2 тижня.

Зображення

СередТижнева зміна курсу НБУ - 0,1309
Середтижнева зміна Середньорічної вартості доляра - 0,0062
Повні оберти МБ за тиждень - 1700,0472
Середні оберти за тиждень - 425,0118
Середні оберти за рік - 364,0201
СередньоТижневе - 28,2649

Зображення

СередТижнева зміна курсу НБУ - -0,0256
Середтижнева зміна Середньорічної вартості доляра - 0,0051
Повні оберти МБ за тиждень - 1051,2889
Середні оберти за тиждень - 350,4296
Середні оберти за рік - 363,8563
СередньоТижневе - 28,3064


Середні оберти за тиждень ще раз присіли, десь на 75 млн.грн.

Поточне значення курсу доляра на МіжБанку 28,4238 грн./доляр. А СередньоРічне зважене на кінець пройдешнього тижня та всього року склало 26,9924 грн./дол. і це на 1.43(1,30) грн./дол. меньше поточного курсу. Тобто середньорічна вигода за 2020 рік при продажі доляра 5,30(4,82) відсотка. Вона знову підросла.

Доляр перекуплено на 1,43 гривні по показниках 2020 року!

Показники ж 2021 року на моменті нам :
1) Закінчили 2020 рік з Середньозваженним меньше ніж 27 грн./дол. у розмірі 26,9924 грн./дол. Середнє по опедають наступнераційних днях склало 27,0140 грн./дол. на рік. Якось "Акєло" знову промахнувся зі своїм 27,20 грн./дол. середньорічним. Не хочу вже порівнювати і прогнозоване значення на кінець року!
2) Почали рік з найвищого на початок року курсу 28.4238 грн./дол.
3) Оскільки в перший день року середньорічне зважене дорівнює поточному курсу на міжбанку, маємо річневий стрибок середньозваженного на моменті аж у 1,4314 грн. на долярі.

Зображення

Думайте самі, вирішуйте самі, купувати той доляр, чи ні!!!

І таки-так, з вигодою на пройдешньому тижні були ті, хто купував дешевше 28,3064 грн./дол., а продавав дорожче!!! На цьому, що робити, поки не зрозуміло. Дочекаємось кінцевки цього коротенького тижня.


Зображення

Подивитись 2019 рік.

Подивитись 2018 рік.

Подивитись 2017 рік.

Подивитись 2016 рік.

Подивитись 2015 рік.

ВО

Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Пон 04 січ, 2021 13:49, всього редагувалось 2 разів.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 14:10

12:46
На рынке появился Национальный банк, продал 20 млн по 28,45 - и переставил ордер на 28,47.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 14:21

  vitaliian написав:
  Искатель написав:То, что вы описали, - это хотелки, как говорит один мой знакомый. Вы ж понимаете, что нерезиденты (если только это настоящие нерезы, а не наши через офшоры) - не полные идиоты и не поведутся на халяву во второй раз? Это у нас народ имеет свойство забывать, что было, и нести деньги в банки под смешные проценты.
У них умеют считать. И если не будет гарантий 100%-ного воврата... то и денег не будет.
С другой стороны, накачка пирамиды ОВГЗ означает, что для ее обслуживания надо будет все больше денег брать из бюджета (на уплату процентов). И рано или поздно в бюджете просто не окажется этих денег.
Год-полтора... это излишне оптимистично. При таком развитии событий вынесут их гораздо раньше. Вот народ отойдет от праздников - и посмотрим реакцию на повышение тарифов на газ и электроэнергию.

Никто никого не вынесет, народ инертный. Уже 3 раза надо было вынести за тарифы и что.
Относительно хотелок, с них все начинается, вопрос что хотеть? Любые другие сценарии ( кроме денег нерезов) это гиперинфляция, девал, дефолт и отток капитала. Может быть этого тоже кто-то хочет (их право), я считаю единственный адекватный и доступный способ как избежать дефолта в 2021 изложен мной выше. Я верю что с нерезами договорятся, гарантии дадут и его реализуют. В кредиты мвф не верю, может конечно ярд-два дадут, но это капля в море.

Ок,если забугорные качественные инвесторы очканут и валюту в облигации не понесут,то почему не привлечь местных сирот,которые и процент возьмут и на курсе выиграют,все для них,родимых-таким макаром музыка может ещё долго играть.До финала.
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 14:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Patrick написав:есть много сайтов, где онлайн можно быстро уменьшить размер картинки,

Один из них наш :)
  centurionus написав:Patrick
Навпаки, зробив більше скрін, бо цифри дрібні. Кому треба - відкриють.

Сейчас я вас помирю :)
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 14:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Межбанк сегодня - спекули?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 15:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  antey1969 написав:А потом по мере раздупления могут подтянуться и остальные недовольные.Зебилы со своими тарифами залезли в карман слишком уж к многим, а главное невовремя.

В Полтавской области граждане перекрыли трассу из-за высоких тарифов на газ
https://www.rupor.info/news/167857/v-po ... fov-na-gaz
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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