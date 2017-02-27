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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 04 січ, 2021 13:20
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: Пон 04 січ, 2021 13:30
Всем привет.
centurionus
есть много сайтов, где онлайн можно быстро уменьшить размер картинки,
например:
подгружаем картинку, ставим 30% и получаем ..
Додано: Пон 04 січ, 2021 13:40
Patrick
Навпаки, зробив більше скрін, бо цифри дрібні. Кому треба - відкриють.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: Пон 04 січ, 2021 13:45
Середньорічна-зважена кінець 2020 початок 2021
Вітаюсь совсіма!
Здоровеньки були! Це важливо під час пандемії!
Тільки цифри за 2 тижня.
СередТижнева зміна курсу НБУ - 0,1309
Середтижнева зміна Середньорічної вартості доляра - 0,0062
Повні оберти МБ за тиждень - 1700,0472
Середні оберти за тиждень - 425,0118
Середні оберти за рік - 364,0201
СередньоТижневе - 28,2649
СередТижнева зміна курсу НБУ - -0,0256
Середтижнева зміна Середньорічної вартості доляра - 0,0051
Повні оберти МБ за тиждень - 1051,2889
Середні оберти за тиждень - 350,4296
Середні оберти за рік - 363,8563
СередньоТижневе - 28,3064
Середні оберти за тиждень ще раз присіли, десь на 75 млн.грн.
Поточне значення курсу доляра на МіжБанку 28,4238 грн./доляр. А СередньоРічне зважене на кінець пройдешнього тижня та всього року склало 26,9924 грн./дол. і це на 1.43(1,30) грн./дол. меньше поточного курсу. Тобто середньорічна вигода за 2020 рік при продажі доляра 5,30(4,82) відсотка. Вона знову підросла.
Доляр перекуплено на 1,43 гривні по показниках 2020 року!
Показники ж 2021 року на моменті нам :
1) Закінчили 2020 рік з Середньозваженним меньше ніж 27 грн./дол. у розмірі 26,9924 грн./дол. Середнє по опедають наступнераційних днях склало 27,0140 грн./дол. на рік. Якось "Акєло" знову промахнувся зі своїм 27,20 грн./дол. середньорічним. Не хочу вже порівнювати і прогнозоване значення на кінець року!
2) Почали рік з найвищого на початок року курсу 28.4238 грн./дол.
3) Оскільки в перший день року середньорічне зважене дорівнює поточному курсу на міжбанку, маємо річневий стрибок середньозваженного на моменті аж у 1,4314 грн. на долярі.
Думайте самі, вирішуйте самі, купувати той доляр, чи ні!!!
І таки-так, з вигодою на пройдешньому тижні були ті, хто купував дешевше 28,3064 грн./дол., а продавав дорожче!!! На цьому, що робити, поки не зрозуміло. Дочекаємось кінцевки цього коротенького тижня.
ВО
Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Пон 04 січ, 2021 13:49, всього редагувалось 2 разів.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Пон 04 січ, 2021 14:10
12:46
На рынке появился Национальный банк, продал 20 млн по 28,45 - и переставил ордер на 28,47.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: Пон 04 січ, 2021 14:21
Ок,если забугорные качественные инвесторы очканут и валюту в облигации не понесут,то почему не привлечь местных сирот,которые и процент возьмут и на курсе выиграют,все для них,родимых-таким макаром музыка может ещё долго играть.До финала.
Додано: Пон 04 січ, 2021 14:25
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Пон 04 січ, 2021 14:35
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Межбанк сегодня - спекули?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Пон 04 січ, 2021 15:07
Re: Валютный рынок в контексте ДС
В Полтавской области граждане перекрыли трассу из-за высоких тарифов на газ
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
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