Patrick
Навпаки, зробив більше скрін, бо цифри дрібні. Кому треба - відкриють.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 04 січ, 2021 13:40
Patrick
Навпаки, зробив більше скрін, бо цифри дрібні. Кому треба - відкриють.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: Пон 04 січ, 2021 13:45
Середньорічна-зважена кінець 2020 початок 2021
Вітаюсь совсіма!
Здоровеньки були! Це важливо під час пандемії!
Тільки цифри за 2 тижня.
СередТижнева зміна курсу НБУ - 0,1309
Середтижнева зміна Середньорічної вартості доляра - 0,0062
Повні оберти МБ за тиждень - 1700,0472
Середні оберти за тиждень - 425,0118
Середні оберти за рік - 364,0201
СередньоТижневе - 28,2649
СередТижнева зміна курсу НБУ - -0,0256
Середтижнева зміна Середньорічної вартості доляра - 0,0051
Повні оберти МБ за тиждень - 1051,2889
Середні оберти за тиждень - 350,4296
Середні оберти за рік - 363,8563
СередньоТижневе - 28,3064
Середні оберти за тиждень ще раз присіли, десь на 75 млн.грн.
Поточне значення курсу доляра на МіжБанку 28,4238 грн./доляр. А СередньоРічне зважене на кінець пройдешнього тижня та всього року склало 26,9924 грн./дол. і це на 1.43(1,30) грн./дол. меньше поточного курсу. Тобто середньорічна вигода за 2020 рік при продажі доляра 5,30(4,82) відсотка. Вона знову підросла.
Доляр перекуплено на 1,43 гривні по показниках 2020 року!
Показники ж 2021 року на моменті нам :
1) Закінчили 2020 рік з Середньозваженним меньше ніж 27 грн./дол. у розмірі 26,9924 грн./дол. Середнє по опедають наступнераційних днях склало 27,0140 грн./дол. на рік. Якось "Акєло" знову промахнувся зі своїм 27,20 грн./дол. середньорічним. Не хочу вже порівнювати і прогнозоване значення на кінець року!
2) Почали рік з найвищого на початок року курсу 28.4238 грн./дол.
3) Оскільки в перший день року середньорічне зважене дорівнює поточному курсу на міжбанку, маємо річневий стрибок середньозваженного на моменті аж у 1,4314 грн. на долярі.
Думайте самі, вирішуйте самі, купувати той доляр, чи ні!!!
І таки-так, з вигодою на пройдешньому тижні були ті, хто купував дешевше 28,3064 грн./дол., а продавав дорожче!!! На цьому, що робити, поки не зрозуміло. Дочекаємось кінцевки цього коротенького тижня.
ВО
Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Пон 04 січ, 2021 13:49, всього редагувалось 2 разів.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Пон 04 січ, 2021 14:10
12:46
На рынке появился Национальный банк, продал 20 млн по 28,45 - и переставил ордер на 28,47.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: Пон 04 січ, 2021 14:21
Ок,если забугорные качественные инвесторы очканут и валюту в облигации не понесут,то почему не привлечь местных сирот,которые и процент возьмут и на курсе выиграют,все для них,родимых-таким макаром музыка может ещё долго играть.До финала.
Додано: Пон 04 січ, 2021 14:25
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Пон 04 січ, 2021 14:35
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Межбанк сегодня - спекули?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Пон 04 січ, 2021 16:07
Официальный курс +
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................31.12.2020...........05.01.2021
дата розрахунку...............30.12.2020............04.01.2021
Євро..................................34,7396.................34,9389...+0.57%
Долар США.......................28,2746.................28,431...+0.55%
После полудня доллар прибавил еще около копейки.
Судить о ходе торгов трудно. Информация поступает противоречивая. Похоже, что в начале торгов чуть просели, а потом пошли в рост. Оборотов, судя по столь недостоверной информации о котировках, нет, алгоритмы усреднения дают сбой.
В мире доллар, чуть подросший за выходные, ночь начал снижение и к настоящему моменту ушел ниже предновогодних минимумов.
Перед обедом появился регулятор и остановил разгул анархии на пустом рынке. Котировки чуть отступили вниз от предложенного им уровня и остановились.
В мире доллар чуть приподнялся от достигнутых около полудня минимумов.
Официальный курс встретили котировками 28.4400 - 28.4600. За день прибавили чуть больше 10 копеек.
Этот день в истории:
2020 - 23.6862 (0) +475
2019 - 27.7094 (+19) +73
2018 - 28.0134 (+12)
2017 - 26.6924 (-50)
Информация о рефинансе в среду все таки появилась:
АТ "Райффайзен Банк Аваль" 3 100 000.0
АТ "КІБ" 100 000.0
Банков всего 2.
Третий банк взял 356 млн. на срок до 30 дней. Сумма совпадает с той, которая была в суточном рефинансе с начала недели.
Межбанк сегодня с похмелья
Интересно, что в предыдущие 4 года направление движения на первых и вторых торгах года были разными. Это уже можно назвать традицией, которая намекает, что сегодняшний ход торгов ни на что не намекает.
Поддержу традицию цитировать коллег-конкурентов:
Додано: Пон 04 січ, 2021 16:14
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Так может есть смысл спихнуть евро под шумок? Потом прикупить подешевле...
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Пон 04 січ, 2021 16:43
Да Спихните им ярд евро..
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
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