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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7090709170927093
Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 19:23

Локдаун перенесут с 8 числа на конец января :shock: Кто в теме?
Lady_N
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 19:26

  Lady_N написав:Локдаун перенесут с 8 числа на конец января :shock: Кто в теме?

Завтра на Кабміні переглянуть обмеження на продаж товарів, на кінець січня можуть змістити сам локдаун. Все залежить від того, як наступний після НР тиждень, а також тиждень після Різдва поведе себе в плані приросту захворюваності. Епідемія звичайного для всіх грипу традиційно припадає на кінець січня - середину лютого.
stas_rst
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 19:36

  stas_rst написав:
  Lady_N написав:Локдаун перенесут с 8 числа на конец января :shock: Кто в теме?

Завтра на Кабміні переглянуть обмеження на продаж товарів, на кінець січня можуть змістити сам локдаун. Все залежить від того, як наступний після НР тиждень, а також тиждень після Різдва поведе себе в плані приросту захворюваності. Епідемія звичайного для всіх грипу традиційно припадає на кінець січня - середину лютого.


Будут и дальше снижать количество тестов, а потом скажут что вакцинация украинцам вообще не нужна, а уж локдаун тем более :)
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 19:54

  stas_rst написав:
  Lady_N написав:Локдаун перенесут с 8 числа на конец января :shock: Кто в теме?

Завтра на Кабміні переглянуть обмеження на продаж товарів, на кінець січня можуть змістити сам локдаун. Все залежить від того, як наступний після НР тиждень, а також тиждень після Різдва поведе себе в плані приросту захворюваності. Епідемія звичайного для всіх грипу традиційно припадає на кінець січня - середину лютого.

Если б ограничения на снятие наличных или выдачи депозитов ото курс бы взлетел.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
vitaliian
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