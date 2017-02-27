|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 04 січ, 2021 19:26
Завтра на Кабміні переглянуть обмеження на продаж товарів, на кінець січня можуть змістити сам локдаун. Все залежить від того, як наступний після НР тиждень, а також тиждень після Різдва поведе себе в плані приросту захворюваності. Епідемія звичайного для всіх грипу традиційно припадає на кінець січня - середину лютого.
Додано: Пон 04 січ, 2021 19:36
Будут и дальше снижать количество тестов, а потом скажут что вакцинация украинцам вообще не нужна, а уж локдаун тем более
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: Пон 04 січ, 2021 19:54
Если б ограничения на снятие наличных или выдачи депозитов ото курс бы взлетел.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
Додано: Пон 04 січ, 2021 20:37
Звідки інфа? Зокрема, про завтрашній Кабмін? - він по середах, звичайно, проходить. Ви узагальнили інфу в офіційних джерелах, ЗМІ та інфопомойках (ТСН+ Легітимний)?
Планируемый от 8 января локдаун в Украине могут перенести на более поздние даты. Об этом со ссылкой на источники в Офисе президента сообщает информационный Telegram-канал "Легитимный".
По их данным, жесткие карантинные меры могут начать в конце января, именно тогда должна начаться еще и сезонная эпидемия гриппа. "На сегодняшнем селекторном совещании у президента это обсуждалось и предварительно принято решение о переносе локдауна на конец января", — отмечает ресурс.
Больше читайте здесь:
Згідно джерелам нижче, дійсно можна подумати, що вони таки замислились над тим, як дати задню. Подивимось, що переможе в цей раз: страх чи жадібність.
Відміняти проанонсований місяць тому локдаун не менш зебільно, ніж впроваджувати його без необхідності.
Дати та дії запроваджені ПКМУ - з 8 до 24.01 - за 2 дні до початку скасувати?
А як вони, наприклад, повернуть вже виплачені 8 тисяч?
Заява АСС, але вона трохи про інше:
Додано: Пон 04 січ, 2021 20:49
В продовження теми здорожчання газу та електрики -
вода туда ж...
https://news.finance.ua/ua/news/-/48504 ... -z-sichnya
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 04 січ, 2021 21:05
В постановлении кабмина речь идёт дословно "о компенсации утраты дохода в случае запрета деятельности вследствие усиления противоэпидемических мер".
Там нет конкретных сроков и длительности таких мер, размера дохода, который надо утратить.
Достаточно закрыть один раз сферу торговли и услуг, обозначенных в перечне на компенсацию, на одну субботу-воскресенье, чтобы соблюсти условия выплаты компенсации.
Додано: Пон 04 січ, 2021 21:29
freeze спорно. за КВД компенсацию не платили.
это Вы, с точки зрения уже получившего компенсацию и не желающего, естественно, ее возвращать?
А можно посмотреть с т.з. бизнеса, запланировавшего себе этот попадос, и комплекс встречных мер, в т.ч. отпускную кампанию для сотрудников, со всеми вытекающими движениями людей и ден. средств, текущие ремонты помещений и пр.
судиться с КМУ?
п.с. на сайте КМУ анонса заседания нет. отменить собственное пкму они могут только другим ПКМУ, если я правильно помню
|