Додано: Пон 04 січ, 2021 20:37

stas_rst написав: Lady_N написав:

Локдаун перенесут с 8 числа на конец января Кто в теме? Локдаун перенесут с 8 числа на конец январяКто в теме?

...Завтра на Кабміні переглянуть обмеження на продаж товарів, на кінець січня можуть змістити сам локдаун. Все залежить від того, як наступний після НР тиждень, а також тиждень після Різдва поведе себе в плані приросту захворюваності. Епідемія звичайного для всіх грипу традиційно припадає на кінець січня - середину лютого. ...Завтра на Кабміні переглянуть обмеження на продаж товарів, на кінець січня можуть змістити сам локдаун. Все залежить від того, як наступний після НР тиждень, а також тиждень після Різдва поведе себе в плані приросту захворюваності. Епідемія звичайного для всіх грипу традиційно припадає на кінець січня - середину лютого.

Звідки інфа? Зокрема, про завтрашній Кабмін? - він по середах, звичайно, проходить. Ви узагальнили інфу в офіційних джерелах, ЗМІ та інфопомойках (ТСН+ Легітимний)?Планируемый от 8 января локдаун в Украине могут перенести на более поздние даты. Об этом со ссылкой на источники в Офисе президента сообщает информационный Telegram-канал "Легитимный".По их данным, жесткие карантинные меры могут начать в конце января, именно тогда должна начаться еще и сезонная эпидемия гриппа. "На сегодняшнем селекторном совещании у президента это обсуждалось и предварительно принято решение о переносе локдауна на конец января", — отмечает ресурс.Больше читайте здесь:Згідно джерелам нижче, дійсно можна подумати, що вони таки замислились над тим, як дати задню. Подивимось, що переможе в цей раз: страх чи жадібність.Відміняти проанонсований місяць тому локдаун не менш зебільно, ніж впроваджувати його без необхідності.Дати та дії запроваджені ПКМУ - з 8 до 24.01 - за 2 дні до початку скасувати?А як вони, наприклад, повернуть вже виплачені 8 тисяч?Заява АСС, але вона трохи про інше: