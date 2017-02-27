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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7091709270937094
Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 22:45

  Искатель написав:У них умеют считать. И если не будет гарантий 100%-ного воврата... то и денег не будет.
С другой стороны, накачка пирамиды ОВГЗ означает, что для ее обслуживания надо будет все больше денег брать из бюджета (на уплату процентов). И рано или поздно в бюджете просто не окажется этих денег.
Год-полтора... это излишне оптимистично. При таком развитии событий вынесут их гораздо раньше. Вот народ отойдет от праздников - и посмотрим реакцию на повышение тарифов на газ и электроэнергию.



Да, похоже ещё в 2-3 раза поднять тарифы будет проблематично - люди не поймут, а без этого кредитов не будет.

Но до июля как-то должны дотянуть на ± текущем курсе
Амвросий
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 22:49

  Амвросий написав:
  Искатель написав:У них умеют считать. И если не будет гарантий 100%-ного воврата... то и денег не будет.
С другой стороны, накачка пирамиды ОВГЗ означает, что для ее обслуживания надо будет все больше денег брать из бюджета (на уплату процентов). И рано или поздно в бюджете просто не окажется этих денег.
Год-полтора... это излишне оптимистично. При таком развитии событий вынесут их гораздо раньше. Вот народ отойдет от праздников - и посмотрим реакцию на повышение тарифов на газ и электроэнергию.



Да, похоже ещё в 2-3 раза поднять тарифы будет проблематично - люди не поймут, а без этого кредитов не будет.

Но до июля как-то должны дотянуть на ± текущем курсе

піднімуть літом, якщо дуже пекти буде, то в апрелі-маю
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 22:54

  Амвросий написав:
  Искатель написав:У них умеют считать. И если не будет гарантий 100%-ного воврата... то и денег не будет.
С другой стороны, накачка пирамиды ОВГЗ означает, что для ее обслуживания надо будет все больше денег брать из бюджета (на уплату процентов). И рано или поздно в бюджете просто не окажется этих денег.
Год-полтора... это излишне оптимистично. При таком развитии событий вынесут их гораздо раньше. Вот народ отойдет от праздников - и посмотрим реакцию на повышение тарифов на газ и электроэнергию.



Да, похоже ещё в 2-3 раза поднять тарифы будет проблематично - люди не поймут, а без этого кредитов не будет.

Но до июля как-то должны дотянуть на ± текущем курсе
как не поймут? Можно Германию в пример привести, мы ж хотели в Европу. Тарифный майдан вообще не вангую, наш нарид любит когда на нем ездят.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
vitaliian
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