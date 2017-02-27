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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7091709270937094
Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 22:45

  Искатель написав:У них умеют считать. И если не будет гарантий 100%-ного воврата... то и денег не будет.
С другой стороны, накачка пирамиды ОВГЗ означает, что для ее обслуживания надо будет все больше денег брать из бюджета (на уплату процентов). И рано или поздно в бюджете просто не окажется этих денег.
Год-полтора... это излишне оптимистично. При таком развитии событий вынесут их гораздо раньше. Вот народ отойдет от праздников - и посмотрим реакцию на повышение тарифов на газ и электроэнергию.



Да, похоже ещё в 2-3 раза поднять тарифы будет проблематично - люди не поймут, а без этого кредитов не будет.

Но до июля как-то должны дотянуть на ± текущем курсе
Амвросий
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 22:49

  Амвросий написав:
  Искатель написав:У них умеют считать. И если не будет гарантий 100%-ного воврата... то и денег не будет.
С другой стороны, накачка пирамиды ОВГЗ означает, что для ее обслуживания надо будет все больше денег брать из бюджета (на уплату процентов). И рано или поздно в бюджете просто не окажется этих денег.
Год-полтора... это излишне оптимистично. При таком развитии событий вынесут их гораздо раньше. Вот народ отойдет от праздников - и посмотрим реакцию на повышение тарифов на газ и электроэнергию.



Да, похоже ещё в 2-3 раза поднять тарифы будет проблематично - люди не поймут, а без этого кредитов не будет.

Но до июля как-то должны дотянуть на ± текущем курсе

піднімуть літом, якщо дуже пекти буде, то в апрелі-маю
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 22:54

  Амвросий написав:
  Искатель написав:У них умеют считать. И если не будет гарантий 100%-ного воврата... то и денег не будет.
С другой стороны, накачка пирамиды ОВГЗ означает, что для ее обслуживания надо будет все больше денег брать из бюджета (на уплату процентов). И рано или поздно в бюджете просто не окажется этих денег.
Год-полтора... это излишне оптимистично. При таком развитии событий вынесут их гораздо раньше. Вот народ отойдет от праздников - и посмотрим реакцию на повышение тарифов на газ и электроэнергию.



Да, похоже ещё в 2-3 раза поднять тарифы будет проблематично - люди не поймут, а без этого кредитов не будет.

Но до июля как-то должны дотянуть на ± текущем курсе
как не поймут? Можно Германию в пример привести, мы ж хотели в Европу. Тарифный майдан вообще не вангую, наш нарид любит когда на нем ездят.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 23:16

  vitaliian написав:Можно Германию в пример привести, мы ж хотели в Европу.


можно и Дубай в пример привести, но если корова уже выдоена, то продолжать её доить бесполезно. Никакие сказки с примерами не помогут.

Долги в валюте, поэтому и отдавать их нужно валютой, а не бумагой. Рано или поздно это скажется на курсе. Поэтому рассказы про то, что курс будет по 25 уже даже улыбки не вызывает.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 02:48

  flyman написав:піднімуть літом, якщо дуже пекти буде, то в апрелі-маю

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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 07:57

  Амвросий написав:
  vitaliian написав:Можно Германию в пример привести, мы ж хотели в Европу.


можно и Дубай в пример привести, но если корова уже выдоена, то продолжать её доить бесполезно. Никакие сказки с примерами не помогут.

Долги в валюте, поэтому и отдавать их нужно валютой, а не бумагой. Рано или поздно это скажется на курсе. Поэтому рассказы про то, что курс будет по 25 уже даже улыбки не вызывает.

Для бюджета по какому курсу лучше валютные долги отдавать, по 25 или по 50? главное не курс а приток валюты, если его обеспечить высокой доходностью овгз то можно ещё год два строить пирамиду, а если завтра сделать 35 то даже высокая ставка овгз не спасет, сразу дефолт, зарплаты по 100$ и отток капитала. Пирамида при 35 рухнет досрочно, многие инвесторы полиняют, поэтому новых желающих влошиться в наши бумаги ещё долго не будет (как минимум пару лет) . Низкий курс и высокие % это как искусственная почка, нельзя назвать пациента здоровым, но по крайней мере он живой.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
vitaliian
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