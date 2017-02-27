Искатель написав:У них умеют считать. И если не будет гарантий 100%-ного воврата... то и денег не будет. С другой стороны, накачка пирамиды ОВГЗ означает, что для ее обслуживания надо будет все больше денег брать из бюджета (на уплату процентов). И рано или поздно в бюджете просто не окажется этих денег. Год-полтора... это излишне оптимистично. При таком развитии событий вынесут их гораздо раньше. Вот народ отойдет от праздников - и посмотрим реакцию на повышение тарифов на газ и электроэнергию.
Да, похоже ещё в 2-3 раза поднять тарифы будет проблематично - люди не поймут, а без этого кредитов не будет.
Но до июля как-то должны дотянуть на ± текущем курсе
Искатель написав:У них умеют считать. И если не будет гарантий 100%-ного воврата... то и денег не будет. С другой стороны, накачка пирамиды ОВГЗ означает, что для ее обслуживания надо будет все больше денег брать из бюджета (на уплату процентов). И рано или поздно в бюджете просто не окажется этих денег. Год-полтора... это излишне оптимистично. При таком развитии событий вынесут их гораздо раньше. Вот народ отойдет от праздников - и посмотрим реакцию на повышение тарифов на газ и электроэнергию.
Да, похоже ещё в 2-3 раза поднять тарифы будет проблематично - люди не поймут, а без этого кредитов не будет.
Но до июля как-то должны дотянуть на ± текущем курсе
піднімуть літом, якщо дуже пекти буде, то в апрелі-маю
Искатель написав:У них умеют считать. И если не будет гарантий 100%-ного воврата... то и денег не будет. С другой стороны, накачка пирамиды ОВГЗ означает, что для ее обслуживания надо будет все больше денег брать из бюджета (на уплату процентов). И рано или поздно в бюджете просто не окажется этих денег. Год-полтора... это излишне оптимистично. При таком развитии событий вынесут их гораздо раньше. Вот народ отойдет от праздников - и посмотрим реакцию на повышение тарифов на газ и электроэнергию.
Да, похоже ещё в 2-3 раза поднять тарифы будет проблематично - люди не поймут, а без этого кредитов не будет.
Но до июля как-то должны дотянуть на ± текущем курсе
как не поймут? Можно Германию в пример привести, мы ж хотели в Европу. Тарифный майдан вообще не вангую, наш нарид любит когда на нем ездят.
верю в евро... по 1,4 минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
vitaliian написав:Можно Германию в пример привести, мы ж хотели в Европу.
можно и Дубай в пример привести, но если корова уже выдоена, то продолжать её доить бесполезно. Никакие сказки с примерами не помогут.
Долги в валюте, поэтому и отдавать их нужно валютой, а не бумагой. Рано или поздно это скажется на курсе. Поэтому рассказы про то, что курс будет по 25 уже даже улыбки не вызывает.
Для бюджета по какому курсу лучше валютные долги отдавать, по 25 или по 50? главное не курс а приток валюты, если его обеспечить высокой доходностью овгз то можно ещё год два строить пирамиду, а если завтра сделать 35 то даже высокая ставка овгз не спасет, сразу дефолт, зарплаты по 100$ и отток капитала. Пирамида при 35 рухнет досрочно, многие инвесторы полиняют, поэтому новых желающих влошиться в наши бумаги ещё долго не будет (как минимум пару лет) . Низкий курс и высокие % это как искусственная почка, нельзя назвать пациента здоровым, но по крайней мере он живой.
верю в евро... по 1,4 минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$