Додано: Вів 05 січ, 2021 07:57

Для бюджета по какому курсу лучше валютные долги отдавать, по 25 или по 50? главное не курс а приток валюты, если его обеспечить высокой доходностью овгз то можно ещё год два строить пирамиду, а если завтра сделать 35 то даже высокая ставка овгз не спасет, в бюджете таких денег просто нет, посему пиши дефолт и отток капитала. Пирамида при 35 рухнет досрочно, многие инвесторы полиняют, поэтому новых желающих влошиться в наши бумаги ещё долго не будет (как минимум пару лет) .



Низкий курс и высокие % это как искусственная почка, нельзя назвать пациента здоровым, но по крайней мере он жив и платит по счетам.

верю в евро... по 1,4

минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$