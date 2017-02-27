Lady_N написав:Локдаун перенесут с 8 числа на конец января Кто в теме?
Завтра на Кабміні переглянуть обмеження на продаж товарів, на кінець січня можуть змістити сам локдаун. Все залежить від того, як наступний після НР тиждень, а також тиждень після Різдва поведе себе в плані приросту захворюваності. Епідемія звичайного для всіх грипу традиційно припадає на кінець січня - середину лютого.
Если б ограничения на снятие наличных или выдачи депозитов ото курс бы взлетел.
верю в евро... по 1,4 минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
Lady_N написав: Локдаун перенесут с 8 числа на конец января Кто в теме?
...Завтра на Кабміні переглянуть обмеження на продаж товарів, на кінець січня можуть змістити сам локдаун. Все залежить від того, як наступний після НР тиждень, а також тиждень після Різдва поведе себе в плані приросту захворюваності. Епідемія звичайного для всіх грипу традиційно припадає на кінець січня - середину лютого.
Звідки інфа? Зокрема, про завтрашній Кабмін? - він по середах, звичайно, проходить. Ви узагальнили інфу в офіційних джерелах, ЗМІ та інфопомойках (ТСН+ Легітимний)?
Планируемый от 8 января локдаун в Украине могут перенести на более поздние даты. Об этом со ссылкой на источники в Офисе президента сообщает информационный Telegram-канал "Легитимный". По их данным, жесткие карантинные меры могут начать в конце января, именно тогда должна начаться еще и сезонная эпидемия гриппа. "На сегодняшнем селекторном совещании у президента это обсуждалось и предварительно принято решение о переносе локдауна на конец января", — отмечает ресурс. Больше читайте здесь: https://coronavirus.tsn.ua/ru/lokdaun-v ... 00173.html
Згідно джерелам нижче, дійсно можна подумати, що вони таки замислились над тим, як дати задню. Подивимось, що переможе в цей раз: страх чи жадібність. Відміняти проанонсований місяць тому локдаун не менш зебільно, ніж впроваджувати його без необхідності. Дати та дії запроваджені ПКМУ - з 8 до 24.01 - за 2 дні до початку скасувати? А як вони, наприклад, повернуть вже виплачені 8 тисяч?
matroSkin написав:А як вони, наприклад, повернуть вже виплачені 8 тисяч?
В постановлении кабмина речь идёт дословно "о компенсации утраты дохода в случае запрета деятельности вследствие усиления противоэпидемических мер". Там нет конкретных сроков и длительности таких мер, размера дохода, который надо утратить. Достаточно закрыть один раз сферу торговли и услуг, обозначенных в перечне на компенсацию, на одну субботу-воскресенье, чтобы соблюсти условия выплаты компенсации.
freeze спорно. за КВД компенсацию не платили. это Вы, с точки зрения уже получившего компенсацию и не желающего, естественно, ее возвращать?
А можно посмотреть с т.з. бизнеса, запланировавшего себе этот попадос, и комплекс встречных мер, в т.ч. отпускную кампанию для сотрудников, со всеми вытекающими движениями людей и ден. средств, текущие ремонты помещений и пр. судиться с КМУ?
п.с. на сайте КМУ анонса заседания нет. отменить собственное пкму они могут только другим ПКМУ, если я правильно помню
matroSkin написав:п.с. на сайте КМУ анонса заседания нет. отменить собственное пкму они могут только другим ПКМУ, если я правильно помню
В прошлом году было несколько заседаний КМУ внеплановых, не по средам. Для бизнеса лучше б они таки ввели локдаун с 8 января, как предполагалось. Январь после 7 числа - традиционный спад деловой активности, бизнес к этому подготовился, некоторым и денег дали и тут на тебе - мы начинаем квн...
Сибарит написав:Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з................31.12.2020...........05.01.2021 дата розрахунку............... 30.12.2020............04.01.2021 Євро...........................34,7396.................34,9389...+0.57% Долар США......................28,2746.................28,431...+0.55%
Интересно, что в предыдущие 4 года направление движения на первых и вторых торгах года были разными. Это уже можно назвать традицией, которая намекает, что сегодняшний ход торгов ни на что не намекает.
кажется, бакс может повторить сценарий 2-4.11. в миниатюре (или нет) сегодня - рост на страхе "голубой волны" и неопределенности, завтра - разворот (если экзит-полл его подскажет), послезавтра, на результатах - вниз. или вниз-вниз)) там, правда, 4 дня выходных, что может смазать политический драйвер у нас (но не у них) п.с. на сейчас топ-3 контор (бук) ведут пару Пардью - Оссофф практически вровень. во второй паре, похоже, все ясно. Т.е. вероятность Сената 50-50 близка к 50:50
Для бюджета по какому курсу лучше валютные долги отдавать, по 25 или по 50? главное не курс а приток валюты, если его обеспечить высокой доходностью овгз то можно ещё год два строить пирамиду, а если завтра сделать 35 то даже высокая ставка овгз не спасет, в бюджете таких денег просто нет, посему пиши дефолт и отток капитала. Пирамида при 35 рухнет досрочно, многие инвесторы полиняют, поэтому новых желающих влошиться в наши бумаги ещё долго не будет (как минимум пару лет) .
Низкий курс и высокие % это как искусственная почка, нельзя назвать пациента здоровым, но по крайней мере он жив и платит по счетам.
верю в евро... по 1,4 минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$