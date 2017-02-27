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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7091709270937094
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 09:54

  Moneta написав:Deutsche Bank надав Україні кредит на $340,7 млн перед Новим роком – Мінфін


Мова йде про бридж-кредит терміном до пів року за ставкою до тримісячного LIBOR + 5,75%, який може бути достроково погашений

----
Таки шмыгаль пошел по швыдкогрошам :) и за последние 2 сессии уже 50 лямов разбазарили на межбанке, в борьбе со "спекулянтами".


Какой п...ц .... :oops:
Наши иностранные партнёры имеют около 2,7 % годовых в дол. "кругом-бегом" по кредитованию на полгода в швейцарских банках, и то им дорого бывает :lol:
Vitalych-new
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 09:57

  greenozon написав:Прогноз Драгонів по гривні на 2021 + чинники (Dragon Capital очікує зміцнення гривні через зростання цін на сталь і зерно)

https://gmk.center/ua/news/dragon-capit ... l-i-zerno/


у драконов облигаций, как у дурака фантиков. конечно нужно вещать "будет дорожать". а на деле шмыгаль побирается по микрозаймам, чтобы курс держать. :D
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 09:58

  Moneta написав:Deutsche Bank надав Україні кредит на $340,7 млн перед Новим роком – Мінфін


Мова йде про бридж-кредит терміном до пів року за ставкою до тримісячного LIBOR + 5,75%, який може бути достроково погашений

----
Таки шмыгаль пошел по швыдкогрошам :) и за последние 2 сессии уже 50 лямов разбазарили на межбанке, в борьбе со "спекулянтами".

Пока не расчехляться что ставку овгз нужно поднимать, золотого дождя им не увидеть. Нацбанк заигрался с учетной ставкой 6% которая не рыночная от слова совсем. Под то количество денег в котором нуждается страна адекватная учетная ставка 10-12% с вытекающими стандартными для гривны условиями 17% по овгз и срочным депозитам. Под 12% единственный серьёзный кредитор правительства - гос.банки.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 10:13

Тем временем: итоги ОВГЗ-года и трехнедельной ОВГЗ-горячки

В качестве базы для понимания 2020 года достаточно двух периодов: всего года и последних трех недель.
Почему не последние полгода или хотя бы не весь декабрь - да потому, что за последние три недели минфин успел сделать (или наплодить) столько долгов, сколько до того и с января не осилил.

Вот, если коротко, статистика по наращиванию заимствований:

Зображення

То есть, на последних аукционах наодалживали 55% годового объема. Если использовать слово "план" (а не "судорожную рефлексию на непосредственные раздражители"), то план этот довольно нехитрый, в просторечии формулируемый "здесь перезайму, там перехвачу". В особенности, если учесть, что существенная доля этих заимствований приходилась на краткосрочные выпуски, результатом чего погашения в первом квартале только в гривне составят более 59 млрд грн (а еще 17 млрд купонного дохода, а еще более 1 млрд долл повалютным ОВГЗ).

Таким образом, новый, ну то есть, текущий, 2021 год придется начинать с таких же бешеных заимствований только для покрытия старых долгов.

Вот информация по двум первым кварталам 2021 года:

Зображення

Второй квартал ничем не лучше первого. Но если суммы по первому кварталу уже не изменятся, то суммы второго имеют шанс вырасти, ибо каждый трехмесячный (самый любимый!) заем в первом квартале добавляется к выплатам во втором.

А что же по источникам?

С одной стороны, выглядит так, что нерезиденты передумали спасаться бегством, и даже прикупили гривневых бумаг (валютные их совсем не заинтересовали) на 10 млрд грн. С другой, их участие от аукциона к аукциону становилось все скромнее: если суммарно по результатам аукциона от 15 декабря их портфель прирос на 5.7 млрд, то от 22 декабря - только на 2.5 млрд, а от 29 - и вовсе всего на 0.7 млрд. Более того, перед 30 декабря кто-то из них и вовсе вышел из ОВГЗ на 50 млн. Сумма, скорее, символическая, но символ не очень оптимистичный. Какая из тенденций возобладает - узнаем в скором времени.

Остаются банки и госкомпании, которые будут доиться до полной потери ликвидности.

Какие выводы напрашиваются из этого беглого обзора цифр? Скажу коротко: поводы для оптимизма я бы искал где-то в другом месте.

Впрочем, трактовки всего, и этих цифр в том числе, могут быть разными - спорить трудно только с фактами.


----------------------------------------
Все данные приведены с округлением до десяти миллионов грн.
Полная картина по ОВГЗ здесь: https://bank.gov.ua/ua/markets/t-bills.
По аукционам ОВГЗ здесь: https://mof.gov.ua/uk/ogoloshennja-ta-r ... -aukcioniv
По погашениям здесь: https://afrtcp.tk/services/payments_summary/?year=2021
headshaker
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 10:43

Може хто не знає...


Вітаюсь совсіма.

Та сьогодні продовжують новорічну гривню збирати. Сьогодні таки є первинний аукціон ОВДП.

ВО

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 10:52

  vitaliian написав:Для бюджета по какому курсу лучше валютные долги отдавать, по 25 или по 50? главное не курс а приток валюты, если его обеспечить высокой доходностью овгз то можно ещё год два строить пирамиду, а если завтра сделать 35 то даже высокая ставка овгз не спасет, в бюджете таких денег просто нет, посему пиши дефолт и отток капитала. Пирамида при 35 рухнет досрочно, многие инвесторы полиняют, поэтому новых желающих влошиться в наши бумаги ещё долго не будет (как минимум пару лет) .

Низкий курс и высокие % это как искусственная почка, нельзя назвать пациента здоровым, но по крайней мере он жив и платит по счетам.

А налоги по какому курсу вігодней собирать ? Вечно Ві как-то однобоко ...
alex10
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 11:17

Уважаемые коллеги!

Рекомендуем к просмотру

Что будет с евро и долларом в 2021

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С ув.
Ірина_
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