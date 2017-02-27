Додано: Вів 05 січ, 2021 10:13

Тем временем: итоги ОВГЗ-года и трехнедельной ОВГЗ-горячки



Полная картина по ОВГЗ здесь: https://bank.gov.ua/ua/markets/t-bills .

По аукционам ОВГЗ здесь: https://mof.gov.ua/uk/ogoloshennja-ta-r ... -aukcioniv

По погашениям здесь: https://afrtcp.tk/services/payments_summary/?year=2021 Все данные приведены с округлением до десяти миллионов грн.Полная картина по ОВГЗ здесь:По аукционам ОВГЗ здесь:По погашениям здесь:

В качестве базы для понимания 2020 года достаточно двух периодов: всего года и последних трех недель.Почему не последние полгода или хотя бы не весь декабрь - да потому, что за последние три недели минфин успел сделать (или наплодить) столько долгов, сколько до того и с января не осилил.Вот, если коротко, статистика по наращиванию заимствований:То есть, на последних аукционах наодалживали 55% годового объема. Если использовать слово "план" (а не "судорожную рефлексию на непосредственные раздражители"), то план этот довольно нехитрый, в просторечии формулируемый "здесь перезайму, там перехвачу". В особенности, если учесть, что существенная доля этих заимствований приходилась на краткосрочные выпуски, результатом чего погашения в первом квартале только в гривне составят более 59 млрд грн (а еще 17 млрд купонного дохода, а еще более 1 млрд долл повалютным ОВГЗ).Таким образом, новый, ну то есть, текущий, 2021 год придется начинать с таких же бешеных заимствований только для покрытия старых долгов.Вот информация по двум первым кварталам 2021 года:Второй квартал ничем не лучше первого. Но если суммы по первому кварталу уже не изменятся, то суммы второго имеют шанс вырасти, ибо каждый трехмесячный (самый любимый!) заем в первом квартале добавляется к выплатам во втором.А что же по источникам?С одной стороны, выглядит так, что нерезиденты передумали спасаться бегством, и даже прикупили гривневых бумаг (валютные их совсем не заинтересовали) на 10 млрд грн. С другой, их участие от аукциона к аукциону становилось все скромнее: если суммарно по результатам аукциона от 15 декабря их портфель прирос на 5.7 млрд, то от 22 декабря - только на 2.5 млрд, а от 29 - и вовсе всего на 0.7 млрд. Более того, перед 30 декабря кто-то из них и вовсе вышел из ОВГЗ на 50 млн. Сумма, скорее, символическая, но символ не очень оптимистичный. Какая из тенденций возобладает - узнаем в скором времени.Остаются банки и госкомпании, которые будут доиться до полной потери ликвидности.Какие выводы напрашиваются из этого беглого обзора цифр? Скажу коротко: поводы для оптимизма я бы искал где-то в другом месте.Впрочем, трактовки всего, и этих цифр в том числе, могут быть разными - спорить трудно только с фактами.----------------------------------------