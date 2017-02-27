Додано: Вів 05 січ, 2021 12:26

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00

05.01.2021..................28,4588

Доллар прибавил 2.5 копейки.

Сегодня рынок, похоже, начал оживать, информация о ходе торгов поступает более похожая на правду, поэтому рискну дать привычное описание, оговорившись, что точность цифр до 2 копеек.

Открылись на 1.5 копейки выше вчерашнего закрытия со спредом 2.5 копейки. После утреннего кофе сузили спред до 2 копеек и неспешно пошли вверх. К 11 выросли на 3 копейки. После небольшой паузы развернулись и также неспешно пошли вниз, наращивая активность. К 12 опустились на 5 копеек.

В мире доллар вечером вырос, а ночью снова начал снижение. При этом сегодня он пока дороже вчерашних минимумов, которые наблюдались примерно в это же время. В результате индекс красный, но по факту доллар вырос.

Справочный курс встретили котировками 28.4300 - 28.4500, что на 2 копейки ниже открытия. (Возможна корректировка)



НБУ вчера продал 20 млн. Второй выход не сыграл.

Остатки на коррсчетах выросли. Основной прирост дала послепраздничная инкассация. Нечасто наличка выходит на первый план. Также добавило немного ликвидности казначейство. Снова появился суточный рефинанс, но его объем существенно на состояние ликвидности не влияет.



31 декабря объем МБ был практически нулевым, однако какая-то мелочь в статистике все-таки есть. Некоторые клиентские операции проводились, и их объем был больше объема межбанка. Банки закрывали сделки внутри себя, не вынося сор из избы. Клиентских продаж было больше, чем покупок.