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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7092709370947095
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 12:26

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
05.01.2021..................28,4588
Доллар прибавил 2.5 копейки.
Сегодня рынок, похоже, начал оживать, информация о ходе торгов поступает более похожая на правду, поэтому рискну дать привычное описание, оговорившись, что точность цифр до 2 копеек.
Открылись на 1.5 копейки выше вчерашнего закрытия со спредом 2.5 копейки. После утреннего кофе сузили спред до 2 копеек и неспешно пошли вверх. К 11 выросли на 3 копейки. После небольшой паузы развернулись и также неспешно пошли вниз, наращивая активность. К 12 опустились на 5 копеек.
В мире доллар вечером вырос, а ночью снова начал снижение. При этом сегодня он пока дороже вчерашних минимумов, которые наблюдались примерно в это же время. В результате индекс красный, но по факту доллар вырос.
Справочный курс встретили котировками 28.4300 - 28.4500, что на 2 копейки ниже открытия. (Возможна корректировка)

НБУ вчера продал 20 млн. Второй выход не сыграл.
Остатки на коррсчетах выросли. Основной прирост дала послепраздничная инкассация. Нечасто наличка выходит на первый план. Также добавило немного ликвидности казначейство. Снова появился суточный рефинанс, но его объем существенно на состояние ликвидности не влияет.

31 декабря объем МБ был практически нулевым, однако какая-то мелочь в статистике все-таки есть. Некоторые клиентские операции проводились, и их объем был больше объема межбанка. Банки закрывали сделки внутри себя, не вынося сор из избы. Клиентских продаж было больше, чем покупок.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 12:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

банки вже починають давати потерті та понадривані, одним словом мукулатуру, а не доларові купюри
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 12:49

  flyman написав:банки вже починають давати потерті та понадривані, одним словом мукулатуру, а не доларові купюри

Заканчивается зеленка, идем вверх дальше
Бизнес затарится, появится зеленка :)
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 12:56

  flyman написав:банки вже починають давати потерті та понадривані, одним словом мукулатуру, а не доларові купюри

Это ни о чем не говорит. Забирал депо в асвио новенькими пахнущими краской сотками, как будто только из типографии.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 12:58

  Proofy написав:
  flyman написав:банки вже починають давати потерті та понадривані, одним словом мукулатуру, а не доларові купюри

Заканчивается зеленка, идем вверх дальше
Бизнес затарится, появится зеленка :)

зеленка заканчивается а ставки по валютным депозитам не растут?

Рост закончился, сливайтесь в конкорде по 28,40 пока берут.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 13:21

Посмотрим как закроется день

*Відправлено з Чату
kulishgazmagnat
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 13:35

У людей кошельки не резиновые чтобы удерживать при курсе 35 тот же уровень потребления как при курсе 28, чем меньше купят товаров тем меньше налогов зайдёт в бюджет.[/quote]

Дивна логіка.
Ті, хто не має зайвих грошей, як витрачали 28 грн, так і далі будут витрачати.
Ті, хто має, будуть витрачати 35 грн. Хтось буде посередині (30-32)

В гривнях оборот зросте, і податки зростуть, в будь-якому разі.[/quote]

У кого то уже не будет и 28грн, что б витрачати.
В 2015 закрылось много бизнесов, так что оборот даже после 3-х кратного девала не вырос, а стал равен нулю. Соответственно нулю стал равен ЕСВ и подоходный, не перечисленный в бюджет с неполученный зарплат уволенных работников.
Увеличение поступлений в бюджет растёт только при постоянной плавной девальвации, к которой и бизнес и население уже приспособились. Но никак НЕкратной.
inspired1111
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 13:44

inspired1111 хорошо помню как в 2015 закрылась половина наших клиентов. Девал ударил по их клиентам и пошла цепная реакция. Выжили только самые крупные и мощные.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 14:17

  kulishgazmagnat написав:Посмотрим как закроется день

*Відправлено з Чату

28,2713 -0,1577 -0,55%
15:12:00 - Режим реального времени
Ви чекаєте на інший результат? :mrgreen:
сірий
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 14:23

vitaliian


Виталька, Здравствуйте .
Зашел почитать форум .
УМНЫЕ МЫСЛИ .
На каждой странице -ВЫ по 3-4 раза даете авторитетные ответы .
Всегда в очко !

Я конечно Извиняюсь , а Вы заметили , что Вам редко кто отвечает и спорит с Вами ?

Вы сначала описываете как у нас настало "ЩИАСТТЯ"...... а потом приводите пример ,как все рухнуло в 2015 за исключением сильных .

Ну а сейчас , очередь сильных рухнуть , ПРАВДА ?
ну и сколько останется еще сильней с которых "балалайку " что соберут ?

Мелких то при вас еще Факнули ......

МДА.......
холява
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