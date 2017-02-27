Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 05.01.2021..................28,4588 Доллар прибавил 2.5 копейки. Сегодня рынок, похоже, начал оживать, информация о ходе торгов поступает более похожая на правду, поэтому рискну дать привычное описание, оговорившись, что точность цифр до 2 копеек. Открылись на 1.5 копейки выше вчерашнего закрытия со спредом 2.5 копейки. После утреннего кофе сузили спред до 2 копеек и неспешно пошли вверх. К 11 выросли на 3 копейки. После небольшой паузы развернулись и также неспешно пошли вниз, наращивая активность. К 12 опустились на 5 копеек. В мире доллар вечером вырос, а ночью снова начал снижение. При этом сегодня он пока дороже вчерашних минимумов, которые наблюдались примерно в это же время. В результате индекс красный, но по факту доллар вырос. Справочный курс встретили котировками 28.4300 - 28.4500, что на 2 копейки ниже открытия. (Возможна корректировка)
НБУ вчера продал 20 млн. Второй выход не сыграл. Остатки на коррсчетах выросли. Основной прирост дала послепраздничная инкассация. Нечасто наличка выходит на первый план. Также добавило немного ликвидности казначейство. Снова появился суточный рефинанс, но его объем существенно на состояние ликвидности не влияет.
31 декабря объем МБ был практически нулевым, однако какая-то мелочь в статистике все-таки есть. Некоторые клиентские операции проводились, и их объем был больше объема межбанка. Банки закрывали сделки внутри себя, не вынося сор из избы. Клиентских продаж было больше, чем покупок.
У людей кошельки не резиновые чтобы удерживать при курсе 35 тот же уровень потребления как при курсе 28, чем меньше купят товаров тем меньше налогов зайдёт в бюджет.[/quote]
Дивна логіка. Ті, хто не має зайвих грошей, як витрачали 28 грн, так і далі будут витрачати. Ті, хто має, будуть витрачати 35 грн. Хтось буде посередині (30-32)
В гривнях оборот зросте, і податки зростуть, в будь-якому разі.[/quote]
У кого то уже не будет и 28грн, что б витрачати. В 2015 закрылось много бизнесов, так что оборот даже после 3-х кратного девала не вырос, а стал равен нулю. Соответственно нулю стал равен ЕСВ и подоходный, не перечисленный в бюджет с неполученный зарплат уволенных работников. Увеличение поступлений в бюджет растёт только при постоянной плавной девальвации, к которой и бизнес и население уже приспособились. Но никак НЕкратной.