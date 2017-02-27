сірий написав:kulishgazmagnat написав:Посмотрим как закроется день
*Відправлено з Чату
28,2713 -0,1577 -0,55%
15:12:00 - Режим реального времени
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я просто чекаю)
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 05 січ, 2021 14:53
я просто чекаю)
Додано: Вів 05 січ, 2021 14:57
headshaker
очікувалось +300 ярдів грн., а в реалі менше чим +200 за рік.
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Додано: Вів 05 січ, 2021 15:28
Дерево підросло, тож підростаємо і ми. Питання до якого рівня.
Моя книга пам`яти: Таврика, Фінростбанк, ТерраБанк, Платинум. Пам`ятаю. Сумую.
Додано: Вів 05 січ, 2021 15:33
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Тексту звичайно забагато, але сьогоднішня порада здавати по 28.4 була цілком прийнятною, кому валюта жме карман, а гривня закінчилися)) Наразі таки трохи вниз, Unex онлайн продає 28.33.
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