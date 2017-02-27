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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7093709470957096
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 14:53

  сірий написав:
  kulishgazmagnat написав:Посмотрим как закроется день

*Відправлено з Чату

28,2713 -0,1577 -0,55%
15:12:00 - Режим реального времени
Ви чекаєте на інший результат? :mrgreen:

:mrgreen: я просто чекаю)
kulishgazmagnat
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 14:57

headshaker
очікувалось +300 ярдів грн., а в реалі менше чим +200 за рік.
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 15:28

Дерево підросло, тож підростаємо і ми. Питання до якого рівня.
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 15:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

холява написав:Зашел почитать форум .
УМНЫЕ МЫСЛИ .
На каждой странице -ВЫ по 3-4 раза даете авторитетные ответы .
Всегда в очко !

Тексту звичайно забагато, але сьогоднішня порада здавати по 28.4 була цілком прийнятною, кому валюта жме карман, а гривня закінчилися)) Наразі таки трохи вниз, Unex онлайн продає 28.33.
stryzhko
 
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