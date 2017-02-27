Додано: Вів 05 січ, 2021 16:16

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю

Починає діяти з..............05.01.2021...........06.01.2021

дата розрахунку.............04.01.2021............05.01.2021

Євро................................34,9389................34,846...-0.27%

Долар США.....................28,431..................28,4028...-0.1%

После полудня гривна укрепилась на 5.5 копеек, отыграв утреннее падение, что обеспечило общее укрепление по итогам дня. Редкое явление. Традиция разнонаправленности движений на первых двух сессиях соблюдена.

Сегодня рынок, похоже, начал оживать, информация о ходе торгов поступает более похожая на правду, поэтому рискну дать привычное описание, оговорившись, что точность цифр до 2 копеек.

Открылись на 1.5 копейки выше вчерашнего закрытия со спредом 2.5 копейки. После утреннего кофе сузили спред до 2 копеек и неспешно пошли вверх. К 11 выросли на 3 копейки. После небольшой паузы развернулись и также неспешно пошли вниз, наращивая активность. К 12 опустились на 5 копеек.

В мире доллар вечером вырос, а ночью снова начал снижение. При этом сегодня он пока дороже вчерашних минимумов, которые наблюдались примерно в это же время. В результате индекс красный, но по факту доллар вырос.

Справочный курс встретили котировками 28.4300 - 28.4500, что на 2 копейки ниже открытия.

После 12 снижение продолжилось и ускорилось, к обеду опустились еще на 6 копеек. Обед, следуя традициям, простояли спокойно, а после обеда снижение возобновилось с еще большей скоростью. За 50 минут опустились на 9 копеек и немного притормозили. До 15-30 опустились еще на 2 копейки.

Индекс доллара с полудня практически не изменился.

Официальный курс встретили котировками 28.2600 - 28.2800. За день опустились на 19 копеек относительно открытия и на 17.5 копеек относительно вчерашнего закрытия.

Сценарий торгов и форма графика в самом конце намекают на возможность присутствия регулятора, однако сведений "с полей" об этом не поступало.



Этот день в истории:

2020 - 23.6862 (0) +472

2019 - 27.7094 (+19) +70



2018 - 28.2033 (+19)

2017 - 26.2867 (-41)