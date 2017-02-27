сірий написав:kulishgazmagnat написав:Посмотрим как закроется день
*Відправлено з Чату
28,2713 -0,1577 -0,55%
15:12:00 - Режим реального времени
Ви чекаєте на інший результат?
я просто чекаю)
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 05 січ, 2021 14:53
я просто чекаю)
Додано: Вів 05 січ, 2021 14:57
headshaker
очікувалось +300 ярдів грн., а в реалі менше чим +200 за рік.
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Додано: Вів 05 січ, 2021 15:28
Дерево підросло, тож підростаємо і ми. Питання до якого рівня.
Моя книга пам`яти: Таврика, Фінростбанк, ТерраБанк, Платинум. Пам`ятаю. Сумую.
Додано: Вів 05 січ, 2021 15:33
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Тексту звичайно забагато, але сьогоднішня порада здавати по 28.4 була цілком прийнятною, кому валюта жме карман, а гривня закінчилися)) Наразі таки трохи вниз, Unex онлайн продає 28.33.
Додано: Вів 05 січ, 2021 16:12
слил часть 28.5, затарил страждущих, больше не успел, пошли вниз. Банки сейчас быстро реагируют, курс меняют оперативно.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Додано: Вів 05 січ, 2021 16:16
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............05.01.2021...........06.01.2021
дата розрахунку.............04.01.2021............05.01.2021
Євро................................34,9389................34,846...-0.27%
Долар США.....................28,431..................28,4028...-0.1%
После полудня гривна укрепилась на 5.5 копеек, отыграв утреннее падение, что обеспечило общее укрепление по итогам дня. Редкое явление. Традиция разнонаправленности движений на первых двух сессиях соблюдена.
Сегодня рынок, похоже, начал оживать, информация о ходе торгов поступает более похожая на правду, поэтому рискну дать привычное описание, оговорившись, что точность цифр до 2 копеек.
Открылись на 1.5 копейки выше вчерашнего закрытия со спредом 2.5 копейки. После утреннего кофе сузили спред до 2 копеек и неспешно пошли вверх. К 11 выросли на 3 копейки. После небольшой паузы развернулись и также неспешно пошли вниз, наращивая активность. К 12 опустились на 5 копеек.
В мире доллар вечером вырос, а ночью снова начал снижение. При этом сегодня он пока дороже вчерашних минимумов, которые наблюдались примерно в это же время. В результате индекс красный, но по факту доллар вырос.
Справочный курс встретили котировками 28.4300 - 28.4500, что на 2 копейки ниже открытия.
После 12 снижение продолжилось и ускорилось, к обеду опустились еще на 6 копеек. Обед, следуя традициям, простояли спокойно, а после обеда снижение возобновилось с еще большей скоростью. За 50 минут опустились на 9 копеек и немного притормозили. До 15-30 опустились еще на 2 копейки.
Индекс доллара с полудня практически не изменился.
Официальный курс встретили котировками 28.2600 - 28.2800. За день опустились на 19 копеек относительно открытия и на 17.5 копеек относительно вчерашнего закрытия.
Сценарий торгов и форма графика в самом конце намекают на возможность присутствия регулятора, однако сведений "с полей" об этом не поступало.
Этот день в истории:
2020 - 23.6862 (0) +472
2019 - 27.7094 (+19) +70
2018 - 28.2033 (+19)
2017 - 26.2867 (-41)
Додано: Вів 05 січ, 2021 16:33
Додано: Вів 05 січ, 2021 16:35
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Вів 05 січ, 2021 17:08
сегодня в ПОВе Запорожья досливал по 28,47 в 11:55
Додано: Вів 05 січ, 2021 17:14
ДОЧЕКАЛИСЬ
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