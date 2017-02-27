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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7094709570967097
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 17:15

Тем временем: итоги ОВГЗ-аукциона

По результатам сегодняшнего аукциона привлекли 8.7 млрд грн, из них на 70 дней (с погашением в марте) - 7.9 млрд под 10%.

Для меня самое забавное в этом аукционе - в очередной раз посрамленная самонадеянность. Еще сегодня утром, говоря о предстоящих выплатах по ОВГЗ я имел неосторожность утверждать, что сумма к выплате, по крайней мере, за первый квартал уже не изменится. Я исходил из того, что даже трехмесячные закончатся только во втором квартале. Но Минфин меня переиграл: доп. размещение на период в 70 дней придется погашать еще в марте. Так что суммы к выплате даже в первом квартале продолжают расти, достигнув 84 млрд только в гривне (плюс более 1 млрд долл по валютным ОВГЗ).

Никогда не говори никогда!

  flyman написав:headshaker
очікувалось +300 ярдів грн., а в реалі менше чим +200 за рік.


"Господа, а ведь могло быть и хуже" (С) Фёдор Никифорович Плевако

----------------------------------------
Все данные приведены с округлением до десяти миллионов грн.
Полная картина по ОВГЗ здесь: https://bank.gov.ua/ua/markets/t-bills.
По аукционам ОВГЗ здесь: https://mof.gov.ua/uk/ogoloshennja-ta-r ... -aukcioniv
По погашениям здесь: https://afrtcp.tk/services/payments_summary/?year=2021
Востаннє редагувалось headshaker в Вів 05 січ, 2021 17:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 17:17

Из привлеченных 8,7 млрд, 7,9 привлекли на 70 дней.

Нам бы день простоять, нам бы ночь продержаться.


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Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 17:22

  zzzzzz написав:Из привлеченных 8,7 млрд, 7,9 привлекли на 70 дней.

Нам бы день простоять, нам бы ночь продержаться.


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швидкогроші в Дойчебанка,
ще 8ярдів в манівео,
вирішили дефолтнутися в марті-апрелі?
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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  #<1 ... 7094709570967097
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