По результатам сегодняшнего аукциона привлекли 8.7 млрд грн, из них на 70 дней (с погашением в марте) - 7.9 млрд под 10%.
Для меня самое забавное в этом аукционе - в очередной раз посрамленная самонадеянность. Еще сегодня утром, говоря о предстоящих выплатах по ОВГЗ я имел неосторожность утверждать, что сумма к выплате, по крайней мере, за первый квартал уже не изменится. Я исходил из того, что даже трехмесячные закончатся только во втором квартале. Но Минфин меня переиграл: доп. размещение на период в 70 дней придется погашать еще в марте. Так что суммы к выплате даже в первом квартале продолжают расти, достигнув 84 млрд только в гривне (плюс более 1 млрд долл по валютным ОВГЗ).
Никогда не говори никогда!
flyman написав:headshaker очікувалось +300 ярдів грн., а в реалі менше чим +200 за рік.
"Господа, а ведь могло быть и хуже" (С) Фёдор Никифорович Плевако