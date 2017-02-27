По результатам сегодняшнего аукциона привлекли 8.7 млрд грн, из них на 70 дней (с погашением в марте) - 7.9 млрд под 10%.
Для меня самое забавное в этом аукционе - в очередной раз посрамленная самонадеянность. Еще сегодня утром, говоря о предстоящих выплатах по ОВГЗ я имел неосторожность утверждать, что сумма к выплате, по крайней мере, за первый квартал уже не изменится. Я исходил из того, что даже трехмесячные закончатся только во втором квартале. Но Минфин меня переиграл: доп. размещение на период в 70 дней придется погашать еще в марте. Так что суммы к выплате даже в первом квартале продолжают расти, достигнув 84 млрд только в гривне (плюс более 1 млрд долл по валютным ОВГЗ).
Никогда не говори никогда!
flyman написав:headshaker очікувалось +300 ярдів грн., а в реалі менше чим +200 за рік.
"Господа, а ведь могло быть и хуже" (С) Фёдор Никифорович Плевако
freeze написав: Британский минфин объявил о новых мерах помощи на фоне третьего локдауна: все предприятия малого бизнеса получат разовые гранты в размере до 9 тыс фунтов стерлингов
Таким образом, Даунинг-стрит оценила неполученные чаевые бармена в 214 паундов/день, а Грушевского - в 470 грн.(там локдаун - 6 недель, у нас - 17 дней). Вот и новый ЭОК образовался, простойный. С учетом реального обменного курса, коэффициент жадности текущей власти = 17
freeze написав: Британский минфин объявил о новых мерах помощи на фоне третьего локдауна: все предприятия малого бизнеса получат разовые гранты в размере до 9 тыс фунтов стерлингов
Таким образом, Даунинг-стрит оценила неполученные чаевые бармена в 214 паундов/день, а Грушевского - в 470 грн.(там локдаун - 6 недель, у нас - 17 дней). Вот и новый ЭОК образовался, простойный. С учетом реального обменного курса, коэффициент жадности текущей власти = 17
разница лишь в том, что британский бармен не будет работать во время локдауна, а наш будет, так что нужно пересчитать.