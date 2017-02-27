RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7095709670977098
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 20:09

1,23
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6040
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 530 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 20:30

  Investor_K написав:1,23

дежаву
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22953
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1195 раз.
Подякували: 1717 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 20:31

  Nazarkino написав:Ходять слухи що НБУ сьогодні затарився на 20 лям, в когось якась інфа є...

*Відправлено з Чату

Это не слухи, это чистейшая правда.

Вчера продал 20 млн по 28,45, сегодня откупил их назад по 28,28. Мог бы и больше взять, но... почему-то не захотел.
Искатель
 
Повідомлень: 4307
З нами з: 22.02.16
Подякував: 641 раз.
Подякували: 2596 раз.
 
Профіль
4
4
1
  #<1 ... 7095709670977098
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman, vadm, Искатель і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2163, 2164, 2165
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
21644 2818245
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 січ, 2021 20:15
andrein
Валютный рынок в мире 1 ... 734, 735, 736
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7351 1713935
Переглянути останнє повідомлення
Пон 04 січ, 2021 21:56
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 63, 64, 65
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
643 149145
Переглянути останнє повідомлення
Чет 31 гру, 2020 14:21
BIGor

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (28239)
05.01.2021 20:27
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron