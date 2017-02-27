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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 05 січ, 2021 20:09
1,23
Если сникнет парус -
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Investor_K
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Додано: Вів 05 січ, 2021 20:30
Investor_K написав:
1,23
дежаву
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flyman
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Додано: Вів 05 січ, 2021 20:31
Nazarkino написав:
Ходять слухи що НБУ сьогодні затарився на 20 лям, в когось якась інфа є...*Відправлено з Чату
Это не слухи, это чистейшая правда.
Вчера продал 20 млн по 28,45, сегодня откупил их назад по 28,28. Мог бы и больше взять, но... почему-то не захотел.
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