RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7095709670977098
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 20:09

1,23
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6043
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 530 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 20:30

  Investor_K написав:1,23

дежаву
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22954
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1195 раз.
Подякували: 1717 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 20:31

  Nazarkino написав:Ходять слухи що НБУ сьогодні затарився на 20 лям, в когось якась інфа є...

*Відправлено з Чату

Это не слухи, это чистейшая правда.

Вчера продал 20 млн по 28,45, сегодня откупил их назад по 28,28. Мог бы и больше взять, но... почему-то не захотел.
Искатель
 
Повідомлень: 4307
З нами з: 22.02.16
Подякував: 641 раз.
Подякували: 2600 раз.
 
Профіль
4
4
1
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 20:53

  Mozart написав:
  Proofy написав:
  vitaliian написав:Рост закончился, сливайтесь в конкорде по 28,40 пока берут.

слил часть 28.5, затарил страждущих, больше не успел, пошли вниз. Банки сейчас быстро реагируют, курс меняют оперативно.

А где и в какое время Вы слили по 28,50? Или знакомым продали?
Знакомым. Если не ошибаюсь, обменка по 28.45 принимала. Хотел в otp скинуть, там у меня завалялись, по 28.37, это хороший курс, не успел.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1771
З нами з: 24.10.08
Подякував: 47 раз.
Подякували: 154 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 21:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Игорь написав:Вт 05 янв, 2021 19:45
  matroSkin писал(а):
  freeze писал(а):
Британский минфин объявил о новых мерах помощи на фоне третьего локдауна: все предприятия малого бизнеса получат разовые гранты в размере до 9 тыс фунтов стерлингов

Таким образом, Даунинг-стрит оценила неполученные чаевые бармена в 214 паундов/день, а Грушевского - в 470 грн.(там локдаун - 6 недель, у нас - 17 дней).
Вот и новый ЭОК образовался, простойный.
С учетом реального обменного курса, коэффициент жадности текущей власти = 17

разница лишь в том, что британский бармен не будет работать во время локдауна, а наш будет, так что нужно пересчитать.


смотря где, смотря кто.
в Киеве весной почти никто не работалв эйто сфере (речь не про велюры)
51 тыс/день (штраф за повторное нарушение карантина) - цена вопроса.
matroSkin
 
Повідомлень: 290
З нами з: 14.11.12
Подякував: 107 раз.
Подякували: 133 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 21:28

Епіки/атб/вілюр - дізнатись тоді, що таке - "рай на Землі!")

  matroSkin написав:смотря где, смотря кто.
в Киеве весной почти никто не работалв эйто сфере (речь не про велюры)
51 тыс/день (штраф за повторное нарушение карантина) - цена вопроса

Так ото то!
А потім, як відкрились дрібні ФОПи, то на деяких виносних дошках-меню писали напис: "Купіть хоть щось, бо то капець..."
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9418
З нами з: 19.10.15
Подякував: 563 раз.
Подякували: 620 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 21:34

  Investor_K написав:1,23


Вспоминаю Александра Алексеевича ,который всегда утверждал , что рубль и евро вместе ходят .

А за ними и гривна ...
Посмотрим завтра , насколько были правы , те , кто сегодня слился .
Не дай Господи ,Пострадать людям .
Народная примета
- сильный ветер – год будет урожайным.
Сегодня целый день -ветер .
холява
2
 
Повідомлень: 3109
З нами з: 27.09.12
Подякував: 2900 раз.
Подякували: 2923 раз.
 
Профіль
5
  #<1 ... 7095709670977098
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Елена8, matroSkin і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2164, 2165, 2166
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
21650 2818632
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 січ, 2021 22:01
proftpd66
Валютный рынок в мире 1 ... 734, 735, 736
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7351 1713971
Переглянути останнє повідомлення
Пон 04 січ, 2021 21:56
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 63, 64, 65
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
643 149147
Переглянути останнє повідомлення
Чет 31 гру, 2020 14:21
BIGor

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (92174)
05.01.2021 21:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.