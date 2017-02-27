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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 05 січ, 2021 20:09
1,23
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Investor_K
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Додано: Вів 05 січ, 2021 20:30
Investor_K написав:
1,23
дежаву
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Додано: Вів 05 січ, 2021 20:31
Nazarkino написав:
Ходять слухи що НБУ сьогодні затарився на 20 лям, в когось якась інфа є...*Відправлено з Чату
Это не слухи, это чистейшая правда.
Вчера продал 20 млн по 28,45, сегодня откупил их назад по 28,28. Мог бы и больше взять, но... почему-то не захотел.
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Додано: Вів 05 січ, 2021 20:53
Mozart написав: Proofy написав: vitaliian написав:
Рост закончился, сливайтесь в конкорде по 28,40 пока берут.
слил часть 28.5, затарил страждущих, больше не успел, пошли вниз. Банки сейчас быстро реагируют, курс меняют оперативно.
А где и в какое время Вы слили по 28,50? Или знакомым продали?
Знакомым. Если не ошибаюсь, обменка по 28.45 принимала. Хотел в otp скинуть, там у меня завалялись, по 28.37, это хороший курс, не успел.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Додано: Вів 05 січ, 2021 21:07
Игорь написав:
Вт 05 янв, 2021 19:45
matroSkin писал(а):
freeze писал(а):
Британский минфин объявил о новых мерах помощи на фоне третьего локдауна: все предприятия малого бизнеса получат разовые гранты в размере до 9 тыс фунтов стерлингов
Таким образом, Даунинг-стрит оценила неполученные чаевые бармена в 214 паундов/день, а Грушевского - в 470 грн.(там локдаун - 6 недель, у нас - 17 дней).
Вот и новый ЭОК образовался, простойный.
С учетом реального обменного курса, коэффициент жадности текущей власти = 17
разница лишь в том, что британский бармен не будет работать во время локдауна, а наш будет, так что нужно пересчитать.
смотря где, смотря кто.
в Киеве весной почти никто не работалв эйто сфере (речь не про велюры)
51 тыс/день (штраф за повторное нарушение карантина) - цена вопроса.
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matroSkin
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Додано: Вів 05 січ, 2021 21:28
matroSkin написав:
смотря где, смотря кто.
в Киеве весной почти никто не работалв эйто сфере (речь не про велюры)
51 тыс/день (штраф за повторное нарушение карантина) - цена вопроса
Так ото то!
А потім, як відкрились дрібні ФОПи, то на деяких виносних дошках-меню писали напис: "Купіть хоть щось, бо то капець..."
ДумайТЕ!ДійТЕ! БагатійТЕ!
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Додано: Вів 05 січ, 2021 21:34
Investor_K написав:
1,23
Вспоминаю Александра Алексеевича ,который всегда утверждал , что рубль и евро вместе ходят .
А за ними и гривна ...
Посмотрим завтра , насколько были правы , те , кто сегодня слился .
Не дай Господи ,Пострадать людям .
Народная примета
- сильный ветер – год будет урожайным.
Сегодня целый день -ветер .
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