Игорь написав:Вт 05 янв, 2021 19:45 matroSkin писал(а): freeze писал(а): Британский минфин объявил о новых мерах помощи на фоне третьего локдауна: все предприятия малого бизнеса получат разовые гранты в размере до 9 тыс фунтов стерлингов
Таким образом, Даунинг-стрит оценила неполученные чаевые бармена в 214 паундов/день, а Грушевского - в 470 грн.(там локдаун - 6 недель, у нас - 17 дней). Вот и новый ЭОК образовался, простойный. С учетом реального обменного курса, коэффициент жадности текущей власти = 17
разница лишь в том, что британский бармен не будет работать во время локдауна, а наш будет, так что нужно пересчитать.
смотря где, смотря кто. в Киеве весной почти никто не работал в этой сфере (речь не про велюры) 51 тыс/день (штраф за повторное нарушение карантина) - цена вопроса.
Востаннє редагувалось matroSkin в Вів 05 січ, 2021 22:13, всього редагувалось 1 раз.
Вспоминаю Александра Алексеевича ,который всегда утверждал , что рубль и евро вместе ходят .
А за ними и гривна ... Посмотрим завтра , насколько были правы , те , кто сегодня слился . Не дай Господи ,Пострадать людям . Народная примета - сильный ветер – год будет урожайным. Сегодня целый день -ветер .
Вчера продал 20 млн по 28,45, сегодня откупил их назад по 28,28. Мог бы и больше взять, но... почему-то не захотел.
Может знают, что завтра возьмут дешевле? Или дали качелям качнуться глубже (в зависимости от цели - откупить побольше или спекульнуть - завтра день для этого подходящий) Судя по амерской сессии, Уолл-стрит владеет инсайдом по выборам и/или просто поставил на голубую волну Одной сделкой ОПЕК такую просадку сложно объяснить. В любом случае, мы это узнаем (увидим на МБ) уже завтра. Подсчет начнется в 23-00 по Киеву. Пока буки ведут пару Пардью-Оссофф все еще ровно, но, по своей логике, ставят исход 50+1 (т.е. 2-партийный контроль Конгресса) чуть лучше (вероятней), чем 50-50. Хотелось бы... Почему к Атланте, штат Джорджия, 5-6 января слегка приковано внимание: https://edition.cnn.com/2021/01/05/poli ... index.html https://ru.investing.com/analysis/article-200277002
matroSkin написав:Судя по амерской сессии, Уолл-стрит владеет инсайдом по выборам и/или просто поставил на голубую волну Одной сделкой ОПЕК такую просадку сложно объяснить. В любом случае, мы это узнаем (увидим на МБ) уже завтра.
так что, все уже слили доллары и сидят на попе ровно - ждут обвала доллара?
matroSkin написав:Судя по амерской сессии, Уолл-стрит владеет инсайдом по выборам и/или просто поставил на голубую волну Одной сделкой ОПЕК такую просадку сложно объяснить. В любом случае, мы это узнаем (увидим на МБ) уже завтра.
так что, все уже слили доллары и сидят на попе ровно - ждут обвала доллара?
Уважаемый Амвросий !(красивый ник ) Я вот еще ,ничего не сливал . Последний раз чуть купил по 28.24 Я буду смотреть на все змеиные происки на межбанке и форексе примерно до 20 января .
Как только новый Президент США вступит в свои полномочия , там и выяснится , что делать . Лучше потерять чуток , чем попасть на деньги . Их так тяжело стало заработать .