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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7096709770987099>
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 20:09

1,23
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 20:30

  Investor_K написав:1,23

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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 20:31

  Nazarkino написав:Ходять слухи що НБУ сьогодні затарився на 20 лям, в когось якась інфа є...

*Відправлено з Чату

Это не слухи, это чистейшая правда.

Вчера продал 20 млн по 28,45, сегодня откупил их назад по 28,28. Мог бы и больше взять, но... почему-то не захотел.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 20:53

  Mozart написав:
  Proofy написав:
  vitaliian написав:Рост закончился, сливайтесь в конкорде по 28,40 пока берут.

слил часть 28.5, затарил страждущих, больше не успел, пошли вниз. Банки сейчас быстро реагируют, курс меняют оперативно.

А где и в какое время Вы слили по 28,50? Или знакомым продали?
Знакомым. Если не ошибаюсь, обменка по 28.45 принимала. Хотел в otp скинуть, там у меня завалялись, по 28.37, это хороший курс, не успел.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 21:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Игорь написав:Вт 05 янв, 2021 19:45
  matroSkin писал(а):
  freeze писал(а):
Британский минфин объявил о новых мерах помощи на фоне третьего локдауна: все предприятия малого бизнеса получат разовые гранты в размере до 9 тыс фунтов стерлингов

Таким образом, Даунинг-стрит оценила неполученные чаевые бармена в 214 паундов/день, а Грушевского - в 470 грн.(там локдаун - 6 недель, у нас - 17 дней).
Вот и новый ЭОК образовался, простойный.
С учетом реального обменного курса, коэффициент жадности текущей власти = 17

разница лишь в том, что британский бармен не будет работать во время локдауна, а наш будет, так что нужно пересчитать.


смотря где, смотря кто.
в Киеве весной почти никто не работал в этой сфере (речь не про велюры)
51 тыс/день (штраф за повторное нарушение карантина) - цена вопроса.
Востаннє редагувалось matroSkin в Вів 05 січ, 2021 22:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 21:34

  Investor_K написав:1,23


Вспоминаю Александра Алексеевича ,который всегда утверждал , что рубль и евро вместе ходят .

А за ними и гривна ...
Посмотрим завтра , насколько были правы , те , кто сегодня слился .
Не дай Господи ,Пострадать людям .
Народная примета
- сильный ветер – год будет урожайным.
Сегодня целый день -ветер .
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 22:08

  vitaliian написав:Забирал депо в асвио новенькими пахнущими краской сотками, как будто только из типографии.

Под 6% было? :wink:
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 22:11

  Искатель написав:
  Nazarkino написав:Ходять слухи що НБУ сьогодні затарився на 20 лям, в когось якась інфа є...

*Відправлено з Чату

Это не слухи, это чистейшая правда.

Вчера продал 20 млн по 28,45, сегодня откупил их назад по 28,28. Мог бы и больше взять, но... почему-то не захотел.


Может знают, что завтра возьмут дешевле?
Или дали качелям качнуться глубже (в зависимости от цели - откупить побольше или спекульнуть - завтра день для этого подходящий)
Судя по амерской сессии, Уолл-стрит владеет инсайдом по выборам и/или просто поставил на голубую волну :cry:
Одной сделкой ОПЕК такую просадку сложно объяснить.
В любом случае, мы это узнаем (увидим на МБ) уже завтра.
Подсчет начнется в 23-00 по Киеву. Пока буки ведут пару Пардью-Оссофф все еще ровно, но, по своей логике, ставят исход 50+1 (т.е. 2-партийный контроль Конгресса) чуть лучше (вероятней), чем 50-50. Хотелось бы... 8)
Почему к Атланте, штат Джорджия, 5-6 января слегка приковано внимание:
https://edition.cnn.com/2021/01/05/poli ... index.html
https://ru.investing.com/analysis/article-200277002
matroSkin
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 22:28

  matroSkin написав:Судя по амерской сессии, Уолл-стрит владеет инсайдом по выборам и/или просто поставил на голубую волну :cry:
Одной сделкой ОПЕК такую просадку сложно объяснить.
В любом случае, мы это узнаем (увидим на МБ) уже завтра.


так что, все уже слили доллары и сидят на попе ровно - ждут обвала доллара?
Амвросий
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 22:42

  Амвросий написав:
  matroSkin написав:Судя по амерской сессии, Уолл-стрит владеет инсайдом по выборам и/или просто поставил на голубую волну :cry:
Одной сделкой ОПЕК такую просадку сложно объяснить.
В любом случае, мы это узнаем (увидим на МБ) уже завтра.


так что, все уже слили доллары и сидят на попе ровно - ждут обвала доллара?



Уважаемый Амвросий !(красивый ник )
Я вот еще ,ничего не сливал .
Последний раз чуть купил по 28.24
Я буду смотреть на все змеиные происки на межбанке и форексе примерно до 20 января .

Как только новый Президент США вступит в свои полномочия , там и выяснится , что делать .
Лучше потерять чуток , чем попасть на деньги .
Их так тяжело стало заработать .
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