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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 05 січ, 2021 23:01
холява написав:Глядя на вечерний перфоманс валютного рынка , как бы не пришлось пожалеть о бесцельно проданных долларах сегодня .
Все може бути. Але вже гривня закінчилися, а свята тривають))
Прогнозованих 29-32+ ніяк не досягнемо, а якщо й станеться диво, то валюти й на 32+ вистачить.))
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Додано: Вів 05 січ, 2021 23:32
За год Украина отдаст МВФ больше, чем получит
В 2021 году Украины выплатит МВФ 1,683 млрд долларов, тогда как ожидает получить 1,4 млрд долларов. График выплат долгов опубликован на сайте МВФ.
Согласно графику МВФ, первый крупный платеж запланирован на 4 февраля - 143 млн долларов. Следующий платеж будет 12 марта - 428 млн долларов.
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