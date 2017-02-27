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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7096709770987099
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 23:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

холява написав:Глядя на вечерний перфоманс валютного рынка , как бы не пришлось пожалеть о бесцельно проданных долларах сегодня .

Все може бути. Але вже гривня закінчилися, а свята тривають))
Прогнозованих 29-32+ ніяк не досягнемо, а якщо й станеться диво, то валюти й на 32+ вистачить.))
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 23:08

  stryzhko написав:Прогнозованих 29-32+ ніяк не досягнемо, а якщо й станеться диво, то валюти й на 32+ вистачить.))


хватит-ли - это под вопросом. В третьем квартале там такие выплаты по внешнему долгу... Если не ошибаюсь, стране за всю историю еще не доводилось такие огромные долги гасить...
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Амвросий
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 23:32


За год Украина отдаст МВФ больше, чем получит


В 2021 году Украины выплатит МВФ 1,683 млрд долларов, тогда как ожидает получить 1,4 млрд долларов. График выплат долгов опубликован на сайте МВФ.

Согласно графику МВФ, первый крупный платеж запланирован на 4 февраля - 143 млн долларов. Следующий платеж будет 12 марта - 428 млн долларов.
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 00:05

А куда ушли 600 млн.долларов от размещения еврооблигаций в декабре?
https://www.epravda.com.ua/news/2020/12/11/669105/

Интересно, почему эти ценные бумаги под запретом на продажу в US и UK?
Амвросий
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 00:51

По данным министерства финансов в 2021 году предстоят следующие выплаты госдолгов:

Для удобства рядом с гривной пересчитал в доллары по курсу НБУ на 6 января 2021 года - 28.4.

1 квартал = 138.85 млрд.грн = 4.89 млрд.долларов
2 квартал = 165.67 млрд.грн = 5.83 млрд.долларов
3 квартал = 162.43 млрд.грн = 5.72 млрд.долларов
4 квартал = 118.17 млрд.грн = 4.16 млрд.долларов

Итого за 2021 год необходимо выплатить 585.13 млрд.грн или 20.60 млрд.долларов.

Если смотреть поквартально, то пик выплат приходится на 2-ой квартал:
165.67 млрд.грн = 5.83 млрд.долларов.

Если смотреть помесячно, то пик выплат приходится на 9-ый месяц:
101.77 млрд.грн = 3.58 млрд.долларов.
Амвросий
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