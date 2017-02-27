По данным министерства финансов
в 2021 году предстоят следующие выплаты госдолгов:
Для удобства рядом с гривной пересчитал в доллары по курсу НБУ на 6 января 2021 года - 28.4.
1 квартал = 138.85 млрд.грн = 4.89 млрд.долларов
2 квартал = 165.67 млрд.грн = 5.83 млрд.долларов
3 квартал = 162.43 млрд.грн = 5.72 млрд.долларов
4 квартал = 118.17 млрд.грн = 4.16 млрд.долларов
Итого за 2021 год необходимо выплатить 585.13 млрд.грн или 20.60 млрд.долларов.
Если смотреть поквартально, то пик выплат приходится на 2-ой квартал:
165.67 млрд.грн = 5.83 млрд.долларов.
Если смотреть помесячно, то пик выплат приходится на 9-ый месяц:
101.77 млрд.грн = 3.58 млрд.долларов.