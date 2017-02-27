По данным министерства финансов
в 2021 году предстоят следующие выплаты госдолгов:
Для удобства рядом с гривной пересчитал в доллары по курсу НБУ на 6 января 2021 года - 28.4028.
1 квартал = 138.85 млрд.грн = 4.89 млрд.долларов
2 квартал = 165.67 млрд.грн = 5.83 млрд.долларов
3 квартал = 162.43 млрд.грн = 5.72 млрд.долларов
4 квартал = 118.17 млрд.грн = 4.16 млрд.долларовИтого за 2021 год необходимо выплатить 585.13 млрд.грн или 20.60 млрд.долларов.
Для сравнения, выплаты за 2020 год (на основании прогноза по состоянию на 01.11.2020). В доллар суммы пересчитал помесячно, по курсу на конец соответствующего месяца.
1 квартал = 93.46 млрд.грн = 3.62 млрд.долларов
2 квартал = 124.10 млрд.грн = 4.63 млрд.долларов
3 квартал = 211.44 млрд.грн = 7.59 млрд.долларов
4 квартал = 83.33 млрд.грн = 2.93 млрд.долларовИтого за 2020 год выплачено 512.33 млрд.грн или 18.77 млрд.долларов.
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