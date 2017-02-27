Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 05 січ, 2021 23:01
холява написав:Глядя на вечерний перфоманс валютного рынка , как бы не пришлось пожалеть о бесцельно проданных долларах сегодня .
Все може бути. Але вже гривня закінчилися, а свята тривають))
Прогнозованих 29-32+ ніяк не досягнемо, а якщо й станеться диво, то валюти й на 32+ вистачить.))
stryzhko
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Додано: Вів 05 січ, 2021 23:08
stryzhko написав:
Прогнозованих 29-32+ ніяк не досягнемо, а якщо й станеться диво, то валюти й на 32+ вистачить.))
хватит-ли - это под вопросом.
Востаннє редагувалось
Амвросий
в Сер 06 січ, 2021 01:48, всього редагувалось 1 раз.
Амвросий
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Додано: Вів 05 січ, 2021 23:32
За год Украина отдаст МВФ больше, чем получит В 2021 году Украины выплатит МВФ 1,683 млрд долларов, тогда как ожидает получить 1,4 млрд долларов. График выплат долгов опубликован на сайте МВФ. Согласно графику МВФ, первый крупный платеж запланирован на 4 февраля - 143 млн долларов. Следующий платеж будет 12 марта - 428 млн долларов.
Xenon
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Додано: Сер 06 січ, 2021 00:05
По
данным министерства финансов
в 2021 году предстоят следующие выплаты госдолгов:
Для удобства рядом с гривной пересчитал в доллары по курсу НБУ на 6 января 2021 года - 28.4028.
1 квартал = 138.85 млрд.грн = 4.89 млрд.долларов
2 квартал = 165.67 млрд.грн = 5.83 млрд.долларов
3 квартал = 162.43 млрд.грн = 5.72 млрд.долларов
4 квартал = 118.17 млрд.грн = 4.16 млрд.долларов
Итого за 2021 год необходимо выплатить 585.13 млрд.грн или 20.60 млрд.долларов.
Для сравнения, выплаты за 2020 год (на основании прогноза по состоянию на 01.11.2020). В доллар суммы пересчитал помесячно, по курсу на конец соответствующего месяца.
1 квартал = 93.46 млрд.грн = 3.62 млрд.долларов
2 квартал = 124.10 млрд.грн = 4.63 млрд.долларов
3 квартал = 211.44 млрд.грн = 7.59 млрд.долларов
4 квартал = 83.33 млрд.грн = 2.93 млрд.долларов
Итого за 2020 год выплачено 512.33 млрд.грн или 18.77 млрд.долларов.
Интересно, куда ушли дополнительные 600 млн.долларов от размещения еврооблигаций в декабре?
https://www.epravda.com.ua/news/2020/12/11/669105/
Амвросий
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Додано: Сер 06 січ, 2021 10:01
Индекс доллара 89.24, последний раз такой был три года назад - в январе 2018-го. EUR/USD 1.234
Mazay256
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Додано: Сер 06 січ, 2021 10:27
Амвросий написав: stryzhko написав:
Прогнозованих 29-32+ ніяк не досягнемо, а якщо й станеться диво, то валюти й на 32+ вистачить.))
хватит-ли - это под вопросом.
Есть ещё момент, что перед выплатами - гривну могут зажимать и укреплять.
1. Аккумулирование сумм для выплат
2. На "крепкую" гривну можно купить больше валюты. Ну или потратить меньше гривен на тот же самый объём валюты (а "сэкономленное" - самим распилить)
Biden's Laptop Matters
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Додано: Сер 06 січ, 2021 10:39
Mazay256 написав:
Индекс доллара 89.24, последний раз такой был три года назад - в январе 2018-го. EUR/USD 1.234
Качелі із довжиною хвилі 3 роки. Для них потрібно мати свій skill.
Пригадую я тоді у 2018 продав євро в Укргазі по 35 із зарахуванням гривні на депозит, коли інші вже більше 24,6 не давали. А купляв його як і на початку винулої весни - по 28. Єдине розчарування, що євро ніколи більше 10-15% не тримав. А тепер вже пізно докупляти.
Як ми бачимо, цього року більшість із нас купляла долар, а потрібно було збільшувати частку євро.
Ф. Від ранку росте прийом 28,30-33/28,43-45
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
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Додано: Сер 06 січ, 2021 10:44
Амвросий написав:
По
данным министерства финансов
в 2021 году предстоят следующие выплаты госдолгов:
Для удобства рядом с гривной пересчитал в доллары по курсу НБУ на 6 января 2021 года - 28.4028.
1 квартал = 138.85 млрд.грн = 4.89 млрд.долларов
2 квартал = 165.67 млрд.грн = 5.83 млрд.долларов
3 квартал = 162.43 млрд.грн = 5.72 млрд.долларов
4 квартал = 118.17 млрд.грн = 4.16 млрд.долларов
Итого за 2021 год необходимо выплатить 585.13 млрд.грн или 20.60 млрд.долларов.
Для сравнения, выплаты за 2020 год (на основании прогноза по состоянию на 01.11.2020). В доллар суммы пересчитал помесячно, по курсу на конец соответствующего месяца.
1 квартал = 93.46 млрд.грн = 3.62 млрд.долларов
2 квартал = 124.10 млрд.грн = 4.63 млрд.долларов
3 квартал = 211.44 млрд.грн = 7.59 млрд.долларов
4 квартал = 83.33 млрд.грн = 2.93 млрд.долларов
Итого за 2020 год выплачено 512.33 млрд.грн или 18.77 млрд.долларов.
Интересно, куда ушли дополнительные 600 млн.долларов от размещения еврооблигаций в декабре?
https://www.epravda.com.ua/news/2020/12/11/669105/
в 2020 году МВФ таки дал 2 ярда, Путин - 3 ярда, в овгз за январь-февраль зашло около 0,5 ярда. Были и другие международные кредиторы помельче.
в 2021 этого всего не будет, кроме того, контрактом предусмотрена на 1\3 меньше нагрузка на ГТС, а значит и валютных доходов Нафтогаза.
клоунам поможет только чудо, после того как побили горшки с МВФ.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
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Додано: Сер 06 січ, 2021 10:58
Realist написав:
Як ми бачимо, цього року більшість із нас купляла долар, а потрібно було збільшувати частку євро
Я в меншинстве, но как бы не огорчаюсь.
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Мы ударим вёслами
Investor_K
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Додано: Сер 06 січ, 2021 11:21
Хай щастить! Вітаюсь со всіма! Усі так за річну величину валютних виплат переживають А те, що сьогодні не тільки гривньові розрахунки за останній аукціон ОВДП, а ще й відбудеться, чомусь мовчать... погашення долярових ОВДП на сумму 187,34 млн.дол. ВО
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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