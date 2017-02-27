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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 06 січ, 2021 11:21
Moneta написав:
в 2021 этого всего не будет, кроме того, контрактом предусмотрена на 1\3 меньше нагрузка на ГТС, а значит и валютных доходов Нафтогаза.
клоунам поможет только чудо, после того как побили горшки с МВФ.
а где побитые горшки? Основные требования выполнены.
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Додано: Сер 06 січ, 2021 11:39
Якась повна невизначеність - продавати долар/купувати долал - не зрозуміло
...
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vovakwasov
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