а где побитые горшки? Основные требования выполнены.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 06 січ, 2021 11:21
Додано: Сер 06 січ, 2021 11:39
Якась повна невизначеність - продавати долар/купувати долал - не зрозуміло ...
Додано: Сер 06 січ, 2021 11:57
Додано: Сер 06 січ, 2021 12:24
Справочный курс
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
06.01.2021....................28,2899
Гривна укрепилась на 12 копеек.
Открылись на 4 копейки выше вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. После утреннего кофе опустились на копейку, но почти сразу же вернулись обратно. Незадолго до 12 наметился рост. К 12 успели вырасти на 1.5 копейки.
В мире доллар продолжает падать.
Официальный курс встретили котировками 28.2950 - 28.3150, что на 1.5 копейки выше открытия.
Интервенция НБУ в анализе ликвидности не видна, несмотря на то, что участниками рынка регулятор был замечен, а на графике наблюдалась характерная фигура. Похоже, интервенили в режиме том.
Остатки на коррсчетах немного выросли. Рост произошел за счет сокращения объема суточных сертификатов. Остальные факторы влияли незначительно.
В понедельник объем торгов на МБ, как это и ощущалось в ходе сессии, оказался очень небольшим и составил 268.8 млн. Чистое предложение составило 248.8 млн. Клиентские обороты также были скромны, спрос превышал предложение на сумму, близкую к объему интервенции.
Додано: Сер 06 січ, 2021 12:56
Где они выполнены? В виртуальном клоунском обращении?
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