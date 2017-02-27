а где побитые горшки? Основные требования выполнены.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 06 січ, 2021 11:21
Додано: Сер 06 січ, 2021 11:39
Якась повна невизначеність - продавати долар/купувати долал - не зрозуміло ...
Додано: Сер 06 січ, 2021 11:57
Додано: Сер 06 січ, 2021 12:24
Справочный курс
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
06.01.2021....................28,2899
Гривна укрепилась на 12 копеек.
Открылись на 4 копейки выше вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. После утреннего кофе опустились на копейку, но почти сразу же вернулись обратно. Незадолго до 12 наметился рост. К 12 успели вырасти на 1.5 копейки.
В мире доллар продолжает падать.
Официальный курс встретили котировками 28.2950 - 28.3150, что на 1.5 копейки выше открытия.
Интервенция НБУ в анализе ликвидности не видна, несмотря на то, что участниками рынка регулятор был замечен, а на графике наблюдалась характерная фигура. Похоже, интервенили в режиме том.
Остатки на коррсчетах немного выросли. Рост произошел за счет сокращения объема суточных сертификатов. Остальные факторы влияли незначительно.
В понедельник объем торгов на МБ, как это и ощущалось в ходе сессии, оказался очень небольшим и составил 268.8 млн. Чистое предложение составило 248.8 млн. Клиентские обороты также были скромны, спрос превышал предложение на сумму, близкую к объему интервенции.
Додано: Сер 06 січ, 2021 12:56
Где они выполнены? В виртуальном клоунском обращении?
Додано: Сер 06 січ, 2021 14:48
Меншість якраз купляля євро,так і писав.. Портфель сьогодні: 10-50-40%(відповідно гривна,долар і Є)
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Додано: Сер 06 січ, 2021 14:59
Прогнозую що у ближайші 10-15днів ніякого реального драйву небуде, тобто коридор 28.30-28.45 наше всьо а з маржою 7-9 коп ( і це опт.) по крайні мірі у наших краях це некамільфо, як би смішно незвучало тижневий депозит найкращий варіант)))
*Відправлено з Чату
Додано: Сер 06 січ, 2021 15:36
Додано: Сер 06 січ, 2021 16:07
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.............06.01.2021..........11.01.2021
дата розрахунку............05.01.2021...........06.01.2021
Євро...............................34,846.................34,909...+0.18%
Долар США....................28,4028................28,2847...-0.42%
После полудня гривна укрепилась еще на полкопейки.
Открылись на 4 копейки выше вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. После утреннего кофе опустились на копейку, но почти сразу же вернулись обратно. Незадолго до 12 наметился рост. К 12 успели вырасти на 1.5 копейки.
В мире доллар продолжает падать.
Официальный курс встретили котировками 28.2950 - 28.3150, что на 1.5 копейки выше открытия.
Перед обедом опустились на 2.5 копейки. После обеда снижение продолжили и к 15 опустились еще на 3 копейки. На этом все движения закончились. Подозреваю, что торги тоже.
В мире доллар чуть отскочил от дневных минимумов.
Официальный курс встретили котировками 28.2400 - 28.2600. За день опустились на 4 копейки относительно открытия и вернулись к уровню вчерашнего закрытия.
Этот день в истории:
2020 - 23.6862 (0) +460
2019 - 27.7094 (+19) +58
2018 - 28.2033 (+19)
2017 - 27.0209 (+74)
Додано: Сер 06 січ, 2021 16:34
24 июня 2020 я предлагал народу затариться евро
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
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