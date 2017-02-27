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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7098709971007101>
Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 11:21

  Moneta написав:в 2021 этого всего не будет, кроме того, контрактом предусмотрена на 1\3 меньше нагрузка на ГТС, а значит и валютных доходов Нафтогаза.

клоунам поможет только чудо, после того как побили горшки с МВФ.


а где побитые горшки? Основные требования выполнены.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 11:39

Якась повна невизначеність - продавати долар/купувати долал - не зрозуміло :? ...
vovakwasov
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 11:57

  vovakwasov написав:Якась повна невизначеність - продавати долар/купувати долал - не зрозуміло :? ...


похоже уже всёравно какая валюта :D

в плановой экономике курсы стабильны
Амвросий
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 12:24

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
06.01.2021....................28,2899
Гривна укрепилась на 12 копеек.
Открылись на 4 копейки выше вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. После утреннего кофе опустились на копейку, но почти сразу же вернулись обратно. Незадолго до 12 наметился рост. К 12 успели вырасти на 1.5 копейки.
В мире доллар продолжает падать.
Официальный курс встретили котировками 28.2950 - 28.3150, что на 1.5 копейки выше открытия.

Интервенция НБУ в анализе ликвидности не видна, несмотря на то, что участниками рынка регулятор был замечен, а на графике наблюдалась характерная фигура. Похоже, интервенили в режиме том.
Остатки на коррсчетах немного выросли. Рост произошел за счет сокращения объема суточных сертификатов. Остальные факторы влияли незначительно.

В понедельник объем торгов на МБ, как это и ощущалось в ходе сессии, оказался очень небольшим и составил 268.8 млн. Чистое предложение составило 248.8 млн. Клиентские обороты также были скромны, спрос превышал предложение на сумму, близкую к объему интервенции.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 12:56

  Амвросий написав:
  Moneta написав:в 2021 этого всего не будет, кроме того, контрактом предусмотрена на 1\3 меньше нагрузка на ГТС, а значит и валютных доходов Нафтогаза.

клоунам поможет только чудо, после того как побили горшки с МВФ.


а где побитые горшки? Основные требования выполнены.

Где они выполнены? В виртуальном клоунском обращении?
komp
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 14:48

  Realist написав:
  Mazay256 написав:Индекс доллара 89.24, последний раз такой был три года назад - в январе 2018-го. EUR/USD 1.234

Качелі із довжиною хвилі 3 роки. Для них потрібно мати свій skill.
Пригадую я тоді у 2018 продав євро в Укргазі по 35 із зарахуванням гривні на депозит, коли інші вже більше 24,6 не давали. А купляв його як і на початку винулої весни - по 28. Єдине розчарування, що євро ніколи більше 10-15% не тримав. А тепер вже пізно докупляти.
Як ми бачимо, цього року більшість із нас купляла долар, а потрібно було збільшувати частку євро.
Ф. Від ранку росте прийом 28,30-33/28,43-45


Меншість якраз купляля євро,так і писав.. Портфель сьогодні: 10-50-40%(відповідно гривна,долар і Є)
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 14:59

  vovakwasov написав:Якась повна невизначеність - продавати долар/купувати долал - не зрозуміло ...

Прогнозую що у ближайші 10-15днів ніякого реального драйву небуде, тобто коридор 28.30-28.45 наше всьо а з маржою 7-9 коп ( і це опт.) по крайні мірі у наших краях це некамільфо, як би смішно незвучало тижневий депозит найкращий варіант)))

*Відправлено з Чату
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 15:36

  vovakwasov написав:Якась повна невизначеність - продавати долар/купувати долал - не зрозуміло :? ...
Доллары надо покупать всегда! Но зачем переплачивать? Я пока запасаюсь бумагой, а весной-летом затарюсь баксом на все по 27.
fin
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 16:07

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.............06.01.2021..........11.01.2021
дата розрахунку............05.01.2021...........06.01.2021
Євро...............................34,846.................34,909...+0.18%
Долар США....................28,4028................28,2847...-0.42%
После полудня гривна укрепилась еще на полкопейки.
Открылись на 4 копейки выше вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. После утреннего кофе опустились на копейку, но почти сразу же вернулись обратно. Незадолго до 12 наметился рост. К 12 успели вырасти на 1.5 копейки.
В мире доллар продолжает падать.
Официальный курс встретили котировками 28.2950 - 28.3150, что на 1.5 копейки выше открытия.
Перед обедом опустились на 2.5 копейки. После обеда снижение продолжили и к 15 опустились еще на 3 копейки. На этом все движения закончились. Подозреваю, что торги тоже.
В мире доллар чуть отскочил от дневных минимумов.
Официальный курс встретили котировками 28.2400 - 28.2600. За день опустились на 4 копейки относительно открытия и вернулись к уровню вчерашнего закрытия.

Этот день в истории:
2020 - 23.6862 (0) +460
2019 - 27.7094 (+19) +58

2018 - 28.2033 (+19)
2017 - 27.0209 (+74)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 16:34

  Realist написав:
  Mazay256 написав:Индекс доллара 89.24, последний раз такой был три года назад - в январе 2018-го. EUR/USD 1.234

Качелі із довжиною хвилі 3 роки.
Як ми бачимо, цього року більшість із нас купляла долар, а потрібно було збільшувати частку євро.
Ф. Від ранку росте прийом 28,30-33/28,43-45

24 июня 2020 я предлагал народу затариться евро
  vitaliian написав:скоро евро в рост пойдёт, покупайте кто не успел.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
vitaliian
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