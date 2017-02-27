Экономике Украины ВБ прочит падение в 2020-м на 5,5%, рост в 2021-м на 3,0% и в 2022-м на 3,1%. Оценки МЭРТ на этом фоне кажутся "политическими" - падение на <5% в 2020-м и рост на 4,6% в 2021-м (который уже вообще в Бюджет попал).
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 06 січ, 2021 16:38
Всемирный Банк улучшил прогноз падения глобальной экономики в 2020-м и ухудшил прогноз ее роста в 2021-2022 гг.
Экономике Украины ВБ прочит падение в 2020-м на 5,5%, рост в 2021-м на 3,0% и в 2022-м на 3,1%. Оценки МЭРТ на этом фоне кажутся "политическими" - падение на <5% в 2020-м и рост на 4,6% в 2021-м (который уже вообще в Бюджет попал).
Додано: Сер 06 січ, 2021 16:56
Re: Валютный рынок в контексте ДС
И доходную часть бюджета 2020 перевыполнили на 1,5%
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Сер 06 січ, 2021 17:00
Додано: Сер 06 січ, 2021 17:12
Результаты интервенций за неделю
Первая короткая неделя года отличилась завидным равновесием.
Продано - $20 млн.
Куплено - $20 млн.
Все интервенции осуществлены методом единого курса.
Продавали в понедельник, а покупали во вторник.
Додано: Сер 06 січ, 2021 17:51
агащас тут вже цілий вагон в черзі стоїть ,не факт що ми вже колись побачимо 27+
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