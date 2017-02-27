Экономике Украины ВБ прочит падение в 2020-м на 5,5%, рост в 2021-м на 3,0% и в 2022-м на 3,1%. Оценки МЭРТ на этом фоне кажутся "политическими" - падение на <5% в 2020-м и рост на 4,6% в 2021-м (который уже вообще в Бюджет попал).
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 06 січ, 2021 16:38
Всемирный Банк улучшил прогноз падения глобальной экономики в 2020-м и ухудшил прогноз ее роста в 2021-2022 гг.
Экономике Украины ВБ прочит падение в 2020-м на 5,5%, рост в 2021-м на 3,0% и в 2022-м на 3,1%. Оценки МЭРТ на этом фоне кажутся "политическими" - падение на <5% в 2020-м и рост на 4,6% в 2021-м (который уже вообще в Бюджет попал).
Додано: Сер 06 січ, 2021 16:56
Re: Валютный рынок в контексте ДС
И доходную часть бюджета 2020 перевыполнили на 1,5%
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Сер 06 січ, 2021 17:00
Додано: Сер 06 січ, 2021 17:12
Результаты интервенций за неделю
Первая короткая неделя года отличилась завидным равновесием.
Продано - $20 млн.
Куплено - $20 млн.
Все интервенции осуществлены методом единого курса.
Продавали в понедельник, а покупали во вторник.
Додано: Сер 06 січ, 2021 17:51
агащас тут вже цілий вагон в черзі стоїть ,не факт що ми вже колись побачимо 27+
Додано: Сер 06 січ, 2021 18:11
Совершенно верно. НБУ вчера появился в 15:30-15:32 (сорри, точно уже не вспомню), за 2 минуты купил 20 млн. и растворился в тумане, оставив всех в непонятках. А поскольку в 15:30 в Блумберге включается режим ТОМ, то, естественно, все сделки прошли сегодняшним числом.
И чтобы два раза не писать: сегодня "папы" не было, обошлись своими силами.
Додано: Сер 06 січ, 2021 18:13
Интересно, Вас Ваша мантра "летом затарюсь по 27" успокаивает, или Вы серьезно в это верите? Или думаете, что если будете писать это в день по 2 раза, загипнотизируете весь форум?
Додано: Сер 06 січ, 2021 18:23
Міжнародні резерви зросли до $29.1 млрд
Міжнародні резерви зросли до $29.1 млрд (4.8 місяці майбутнього експорту) - це рекорд з 2012 року. Із $3.8 млрд на які зросли резерви у 2020 році, $1038 млн - чистий викуп валюти з ринку.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Додано: Сер 06 січ, 2021 18:37
Госдолг при этом вырос на 4,1 млрд долларов (116,4 млрд грн).
Т.е. мы взяли в долг в среднем под 7% годовых, чтобы переразместить - под 0-0,4%. Не знаю, какое образование у руководителей наших экономических и денежных властей, но складывается ощущение, что не математическое, или финансовое
Додано: Сер 06 січ, 2021 18:41
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