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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7099710071017102>
Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 16:38

Всемирный Банк улучшил прогноз падения глобальной экономики в 2020-м и ухудшил прогноз ее роста в 2021-2022 гг.

Экономике Украины ВБ прочит падение в 2020-м на 5,5%, рост в 2021-м на 3,0% и в 2022-м на 3,1%. Оценки МЭРТ на этом фоне кажутся "политическими" - падение на <5% в 2020-м и рост на 4,6% в 2021-м (который уже вообще в Бюджет попал).

Зображення

https://openknowledge.worldbank.org/bit ... 816123.pdf
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 16:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

И доходную часть бюджета 2020 перевыполнили на 1,5%
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 17:00

  Investor_K написав:И доходную часть бюджета 2020 перевыполнили на 1,5%


sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 17:12

Результаты интервенций за неделю

Первая короткая неделя года отличилась завидным равновесием.
Продано - $20 млн.
Куплено - $20 млн.
Все интервенции осуществлены методом единого курса.
Продавали в понедельник, а покупали во вторник.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 17:51

  fin написав:
  vovakwasov написав:Якась повна невизначеність - продавати долар/купувати долал - не зрозуміло :? ...
Доллары надо покупать всегда! Но зачем переплачивать? Я пока запасаюсь бумагой, а весной-летом затарюсь баксом на все по 27.


агащас тут вже цілий вагон в черзі стоїть :D,не факт що ми вже колись побачимо 27+
Nazarkino
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 18:11

  Сибарит написав:Интервенция НБУ в анализе ликвидности не видна, несмотря на то, что участниками рынка регулятор был замечен, а на графике наблюдалась характерная фигура. Похоже, интервенили в режиме том.

Совершенно верно. НБУ вчера появился в 15:30-15:32 (сорри, точно уже не вспомню), за 2 минуты купил 20 млн. и растворился в тумане, оставив всех в непонятках. А поскольку в 15:30 в Блумберге включается режим ТОМ, то, естественно, все сделки прошли сегодняшним числом.
И чтобы два раза не писать: сегодня "папы" не было, обошлись своими силами.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 18:13

  fin написав:Доллары надо покупать всегда! Но зачем переплачивать? Я пока запасаюсь бумагой, а весной-летом затарюсь баксом на все по 27.


Интересно, Вас Ваша мантра "летом затарюсь по 27" успокаивает, или Вы серьезно в это верите? Или думаете, что если будете писать это в день по 2 раза, загипнотизируете весь форум? :)
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 18:23

Міжнародні резерви зросли до $29.1 млрд

Міжнародні резерви зросли до $29.1 млрд (4.8 місяці майбутнього експорту) - це рекорд з 2012 року. Із $3.8 млрд на які зросли резерви у 2020 році, $1038 млн - чистий викуп валюти з ринку.

Зображення
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 18:37

  Василь-Рівне написав:Міжнародні резерви зросли до $29.1 млрд (4.8 місяці майбутнього експорту).
Із $3.8 млрд на які зросли резерви у 2020 році, $1038 млн - чистий викуп валюти з ринку.


Госдолг при этом вырос на 4,1 млрд долларов (116,4 млрд грн).

https://www.mof.gov.ua/uk/news/minfin_d ... hodam-2638

Т.е. мы взяли в долг в среднем под 7% годовых, чтобы переразместить - под 0-0,4%. Не знаю, какое образование у руководителей наших экономических и денежных властей, но складывается ощущение, что не математическое, или финансовое :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 18:41

  Investor_K написав:И доходную часть бюджета 2020 перевыполнили на 1,5%

Благодаря Газпрому.
Zebra
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