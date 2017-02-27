RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7099710071017102
Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 18:41

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  komp написав:Где они выполнены? В виртуальном клоунском обращении?


Найвеличніший десь щось виконав, а десь щось поламав.
Після його фінта про звільнення Тупицького знов піднімається питання про незалежність суду, а МВФ цього не полюбляє.
-MichaeL-
 
Повідомлень: 2
З нами з: 22.12.20
Подякував: 6 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 18:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Zebra написав:Благодаря Газпрому.

Навпаки - ВСУПЕРЕЧ !!! Він судився з нами, але програв, щось з пам'яттю у Зебри не так - склєроз чи альцгеймер? :wink:
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5371
З нами з: 07.04.12
Подякував: 5659 раз.
Подякували: 2551 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 19:00

  Василь-Рівне написав:
  Zebra написав:Благодаря Газпрому.

Навпаки - ВСУПЕРЕЧ !!! Він судився з нами, але програв, щось з пам'яттю у Зебри не так - склєроз чи альцгеймер? :wink:

Програли споживачі. Бо за газ були суми ринкові, потім виявилося, що Газпром програв і продавав газ по завищеним цінам, гроші від нього надійшли, але споживачам газу і тепла за минулі періоди ніхто переплачене не повернув. Усе пішло у бюджет, та розпилено по тендерам, сплачено у вигляді відсотків по зовнішнім боргам, на утримання чиновників. Зроблено усіх разом.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9532
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1223 раз.
Подякували: 1687 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 19:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Новые откровения от Alyak (репост)
viewtopic.php?p=5140155#p5140155
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5495
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1137 раз.
Подякували: 1579 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 19:18

  vitaliian написав:Новые откровения от Alyak (репост)
viewtopic.php?p=5140155#p5140155


Маячня.
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 758
З нами з: 19.02.14
Подякував: 306 раз.
Подякували: 398 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 19:24

  Искатель написав:
  fin написав:Доллары надо покупать всегда! Но зачем переплачивать? Я пока запасаюсь бумагой, а весной-летом затарюсь баксом на все по 27.


Интересно, Вас Ваша мантра "летом затарюсь по 27" успокаивает, или Вы серьезно в это верите? Или думаете, что если будете писать это в день по 2 раза, загипнотизируете весь форум? :)
Вы читайте больше прессу. Подавляющее большинство экономистов уверены, что 26,5-27 будет в первом полугодии и приводят причины такого курса. Не один я так считаю. Пессимист Вы, однако.
fin
 
Повідомлень: 385
З нами з: 09.10.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 77 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 19:28

  Zebra написав:
  Василь-Рівне написав:
  Zebra написав:Благодаря Газпрому.

Навпаки - ВСУПЕРЕЧ !!! Він судився з нами, але програв, щось з пам'яттю у Зебри не так - склєроз чи альцгеймер? :wink:

Програли споживачі. Бо за газ були суми ринкові, потім виявилося, що Газпром програв і продавав газ по завищеним цінам, гроші від нього надійшли, але споживачам газу і тепла за минулі періоди ніхто переплачене не повернув. Усе пішло у бюджет, та розпилено по тендерам, сплачено у вигляді відсотків по зовнішнім боргам, на утримання чиновників. Зроблено усіх разом.


Немного поправлю - Газпрому был присужден штраф не за завышенные цены продажи, а за недовыполнение объемов транзита (т.н. условие send or pay). Но все равно назвать это перемогой язык не поворачивается - до суда Газпром прокачивал 90-110 млрд кубов в год, после суда - 50. Мы единожды получили "отставные" 3 млрд долларов, но ежегодно потеряли 1-1,2 млрд долларов транзитных доходов

PS: а по сути ты прав - население за газ переплачивало и переплачивает. Причина - привязка к европейским ценам, несмотря на то, что 70% общего потребляемого газа (и более 100% - населением) у нас добывается внутри страны с себестоимостью ниже 100 долларов за 1000 кубов. Теперь же, после ограничения транзита со стороны Газпрома, украинский потребитель будет оплачивать и содержание ГТС, которая с 2020-го не зарабатывает даже на покрытие эксплуатационных расходов
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9002
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1737 раз.
Подякували: 3910 раз.
 
Профіль
13
6
3
Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 19:35

Із Святом Різдва!


Вітаюсь со всіма!



ВО

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 1530
З нами з: 16.10.08
Подякував: 2 раз.
Подякували: 2120 раз.
 
Профіль
2
2
10
  #<1 ... 7099710071017102
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: centurionus, vitaliian, zРадио, Василь-Рівне і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2167, 2168, 2169
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
21681 2823481
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 січ, 2021 19:32
andrein
Валютный рынок в мире 1 ... 734, 735, 736
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7352 1714395
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 січ, 2021 10:19
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 63, 64, 65
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
643 149329
Переглянути останнє повідомлення
Чет 31 гру, 2020 14:21
BIGor

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.