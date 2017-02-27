Найвеличніший десь щось виконав, а десь щось поламав.
Після його фінта про звільнення Тупицького знов піднімається питання про незалежність суду, а МВФ цього не полюбляє.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 06 січ, 2021 18:41
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Сер 06 січ, 2021 18:51
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Навпаки - ВСУПЕРЕЧ !!! Він судився з нами, але програв, щось з пам'яттю у Зебри не так - склєроз чи альцгеймер?
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Додано: Сер 06 січ, 2021 19:00
Програли споживачі. Бо за газ були суми ринкові, потім виявилося, що Газпром програв і продавав газ по завищеним цінам, гроші від нього надійшли, але споживачам газу і тепла за минулі періоди ніхто переплачене не повернув. Усе пішло у бюджет, та розпилено по тендерам, сплачено у вигляді відсотків по зовнішнім боргам, на утримання чиновників. Зроблено усіх разом.
Додано: Сер 06 січ, 2021 19:03
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Новые откровения от Alyak (репост)
viewtopic.php?p=5140155#p5140155
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
Додано: Сер 06 січ, 2021 19:18
Маячня.
Додано: Сер 06 січ, 2021 19:24
Вы читайте больше прессу. Подавляющее большинство экономистов уверены, что 26,5-27 будет в первом полугодии и приводят причины такого курса. Не один я так считаю. Пессимист Вы, однако.
Додано: Сер 06 січ, 2021 19:28
Немного поправлю - Газпрому был присужден штраф не за завышенные цены продажи, а за недовыполнение объемов транзита (т.н. условие send or pay). Но все равно назвать это перемогой язык не поворачивается - до суда Газпром прокачивал 90-110 млрд кубов в год, после суда - 50. Мы единожды получили "отставные" 3 млрд долларов, но ежегодно потеряли 1-1,2 млрд долларов транзитных доходов
PS: а по сути ты прав - население за газ переплачивало и переплачивает. Причина - привязка к европейским ценам, несмотря на то, что 70% общего потребляемого газа (и более 100% - населением) у нас добывается внутри страны с себестоимостью ниже 100 долларов за 1000 кубов. Теперь же, после ограничения транзита со стороны Газпрома, украинский потребитель будет оплачивать и содержание ГТС, которая с 2020-го не зарабатывает даже на покрытие эксплуатационных расходов
Додано: Сер 06 січ, 2021 19:35
Із Святом Різдва!
Вітаюсь со всіма!
ВО
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
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