Так уже налетел, вне зависимости от того, сколько успеют клоуны напечатать бумаги, пока их не вынесут, и какой из этого сложится обменный курс. Бакс полинял мнением +18К (на моменте) темнокожих жителей Атланты, которые послали его по голубой волне. И это надолго, года на 2, в лучшем случае. Там еще есть, конечно, шанс зацепиться за "нормальность": трампона вынесут вперед ногами уже сегодня, а вот Конгресс, в теории, еще может остаться "би-партизанским" (Пердью проигрывает пока менее 0,5% и это дает право требовать пересчета). Но, боюсь, только затянет цирк (макс. - на месяц). А потом у них начнется "торжество демократии", а у нас - гонки на инвалидных колясках: никому ненужный против самой красивой. Когда/если они через несколько месяцев, возможно и прикатят к цели 27, счастлив от этого не будет даже самый затятый гривнепатриот.
Т.е. мы взяли в долг в среднем под 7% годовых, чтобы переразместить - под 0-0,4%. Не знаю, какое образование у руководителей наших экономических и денежных властей, но складывается ощущение, что не математическое, или финансовое