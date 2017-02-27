Додано: Сер 06 січ, 2021 20:26

centurionus написав: Искатель написав: fin написав: Доллары надо покупать всегда! Но зачем переплачивать? Я пока запасаюсь бумагой, а весной-летом затарюсь баксом на все по 27. Доллары надо покупать всегда! Но зачем переплачивать? Я пока запасаюсь бумагой, а весной-летом затарюсь баксом на все по 27.



Интересно, Вас Ваша мантра "летом затарюсь по 27" успокаивает, или Вы серьезно в это верите? Или думаете, что если будете писать это в день по 2 раза, загипнотизируете весь форум? Интересно, Вас Ваша мантра "летом затарюсь по 27" успокаивает, или Вы серьезно в это верите? Или думаете, что если будете писать это в день по 2 раза, загипнотизируете весь форум?

Долар "окаянний" "налєтіт на нєбєсную ось" (©)... Долар "окаянний" "налєтіт на нєбєсную ось" (©)...

Так уже налетел, вне зависимости от того, сколько успеют клоуны напечатать бумаги, пока их не вынесут, и какой из этого сложится обменный курс.Бакс полинял мнением +18К (на моменте) темнокожих жителей Атланты, которые послали его по голубой волне. И это надолго, года на 2, в лучшем случае.Там еще есть, конечно, шанс зацепиться за "нормальность": трампона вынесут вперед ногами уже сегодня, а вот Конгресс, в теории, еще может остаться "би-партизанским" (Пердью проигрывает пока менее 0,5% и это дает право требовать пересчета). Но, боюсь, только затянет цирк (макс. - на месяц).А потом у них начнется "торжество демократии", а у нас - гонки на инвалидных колясках: никому ненужный против самой красивой.Когда/если они через несколько месяцев, возможно и прикатят к цели 27, счастлив от этого не будет даже самый затятый гривнепатриот.Апд. свежий прогноз ВБ (хотя я под гонками имел ввиду не ВПП, а "станок"):