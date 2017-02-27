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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7101710271037104>
Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 20:26

  centurionus написав:
  Искатель написав:
  fin написав:Доллары надо покупать всегда! Но зачем переплачивать? Я пока запасаюсь бумагой, а весной-летом затарюсь баксом на все по 27.


Интересно, Вас Ваша мантра "летом затарюсь по 27" успокаивает, или Вы серьезно в это верите? Или думаете, что если будете писать это в день по 2 раза, загипнотизируете весь форум? :)

Долар "окаянний" "налєтіт на нєбєсную ось" (©)...


Так уже налетел, вне зависимости от того, сколько успеют клоуны напечатать бумаги, пока их не вынесут, и какой из этого сложится обменный курс.
Бакс полинял мнением +18К (на моменте) темнокожих жителей Атланты, которые послали его по голубой волне. И это надолго, года на 2, в лучшем случае.
Там еще есть, конечно, шанс зацепиться за "нормальность": трампона вынесут вперед ногами уже сегодня, а вот Конгресс, в теории, еще может остаться "би-партизанским" (Пердью проигрывает пока менее 0,5% и это дает право требовать пересчета). Но, боюсь, только затянет цирк (макс. - на месяц).
А потом у них начнется "торжество демократии", а у нас - гонки на инвалидных колясках: никому ненужный против самой красивой.
Когда/если они через несколько месяцев, возможно и прикатят к цели 27, счастлив от этого не будет даже самый затятый гривнепатриот.

Апд. свежий прогноз ВБ (хотя я под гонками имел ввиду не ВПП, а "станок"):
https://interfax.com.ua/news/economic/714544.html
https://interfax.com.ua/news/economic/714435.html
Востаннє редагувалось matroSkin в Сер 06 січ, 2021 21:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 20:56

  fin написав:Доллары надо покупать всегда! Но зачем переплачивать? Я пока запасаюсь бумагой, а весной-летом затарюсь баксом на все по 27.


перед походом на 32, вполне возможна просадка, но 27 слишком оптимистично. До 28 скорей всего.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 21:03

  zРадио написав:
  Василь-Рівне написав:Із $3.8 млрд на які зросли резерви у 2020 році


Госдолг при этом вырос на 4,1 млрд долларов (116,4 млрд грн).

https://www.mof.gov.ua/uk/news/minfin_d ... hodam-2638

Т.е. мы взяли в долг в среднем под 7% годовых, чтобы переразместить - под 0-0,4%. Не знаю, какое образование у руководителей наших экономических и денежных властей, но складывается ощущение, что не математическое, или финансовое :mrgreen:


новый подход к экономике... :lol:
Амвросий
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 21:10

  Амвросий написав:
  fin написав:Доллары надо покупать всегда! Но зачем переплачивать? Я пока запасаюсь бумагой, а весной-летом затарюсь баксом на все по 27.


перед походом на 32, вполне возможна просадка, но 27 слишком оптимистично. До 28 скорей всего.
Ждать осталось не долго, весна-лето. ОВГЗ никто не отменял, а денег сейчас свободных в мире напечатано ну очень много. И другие факторы, которые заставят доллар временно просесть весной-летом.
fin
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 21:12

Курс доллара в прямом эфире.

Стрим

https://youtu.be/94xWdl00iiU

https://youtu.be/UzGDjf4dWoE
Востаннє редагувалось artlife в Сер 06 січ, 2021 21:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 21:26

  artlife написав:Курс доллара в прямом эфире. Стрим https://youtu.be/94xWdl00iiU

Лебединое озеро какое-то
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 21:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Конкорд покупает дороже межбанка, чудо какое-то , (обычно минус 10 коп а тут 28,30) сливайтесь, такая волшебная возможность...
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 21:56

  Вкладчик1234 написав:
  artlife написав:Курс доллара в прямом эфире. Стрим https://youtu.be/94xWdl00iiU

Лебединое озеро какое-то

Слабаки,зря Либо вернули на родину))
Мизантрóп
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Всі на Майдан!

Стрим:

  change_pm написав:
Ну, що які шанси, що це початок двіжняка в Штатах? :twisted:

зі. Кевін коментує увесь в шоці... А українці не в шоці, вони таке з 2004 роки пару разів переживали (((
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  #<1 ... 7101710271037104>
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