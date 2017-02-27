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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7101710271037104
Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 22:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Вкладчик1234 написав:Всі на Майдан!
С нами Пох!
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 22:13

Протестующие сторонники Трампа прорвались в здание Конгресса США.

Сенат прервал заседание и прекратил процесс утверждения результатов выборов. Вице-президент Майк Пенс эвакуирован.


Xenon
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 22:31

  matroSkin написав:
  stas_rst написав:
  Lady_N написав:
Локдаун перенесут с 8 числа на конец января :shock: Кто в теме?

...Завтра на Кабміні переглянуть обмеження на продаж товарів, на кінець січня можуть змістити сам локдаун. Все залежить від того, як наступний після НР тиждень, а також тиждень після Різдва поведе себе в плані приросту захворюваності. Епідемія звичайного для всіх грипу традиційно припадає на кінець січня - середину лютого.


Звідки інфа? Зокрема, про завтрашній Кабмін? - він по середах, звичайно, проходить. Ви узагальнили інфу в офіційних джерелах, ЗМІ та інфопомойках (ТСН+ Легітимний)?

Планируемый от 8 января локдаун в Украине могут перенести на более поздние даты. Об этом со ссылкой на источники в Офисе президента сообщает информационный Telegram-канал "Легитимный".
По их данным, жесткие карантинные меры могут начать в конце января, именно тогда должна начаться еще и сезонная эпидемия гриппа. "На сегодняшнем селекторном совещании у президента это обсуждалось и предварительно принято решение о переносе локдауна на конец января", — отмечает ресурс.
Больше читайте здесь: https://coronavirus.tsn.ua/ru/lokdaun-v ... 00173.html

Згідно джерелам нижче, дійсно можна подумати, що вони таки замислились над тим, як дати задню. Подивимось, що переможе в цей раз: страх чи жадібність.
Відміняти проанонсований місяць тому локдаун не менш зебільно, ніж впроваджувати його без необхідності.
Дати та дії запроваджені ПКМУ - з 8 до 24.01 - за 2 дні до початку скасувати?
А як вони, наприклад, повернуть вже виплачені 8 тисяч?

https://www.president.gov.ua/news/v-ukr ... amik-65933

https://interfax.com.ua/news/general/714166.html

https://nv.ua/ukraine/events/karantin-v ... 33804.html

Заява АСС, але вона трохи про інше:
https://chamber.ua/ua/news/amerykans-ka ... 7HWiIXup2o

Ув. инсайдеры, что там решили ? Переносят ? :mrgreen:
Игорь
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 22:37

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Make America Great Again!!! Donald John Trump
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
yama
 
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