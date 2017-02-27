Он сказал им сделать это. Прямо перед тем, как они это сделали. И, насколько я могу судить, его сотрудники ограничивали присутствие полиции. Они также отказали сотрудникам национальной гвардии прийти на помощь.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 06 січ, 2021 23:20
Додано: Сер 06 січ, 2021 23:24
там економісти як Долярчик, в якого "іпотеку сплачують за вас орендарі"
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Сер 06 січ, 2021 23:37
Ув. инсайдеры, что там решили ? Переносят ? [/quote]
Не инсайдер, но вынужден следить. вроде, нет, не переносят
Но т.к..зебилы не удосужились снизойти и нормально прокоммуницировать, на уровне шмигаля хотя бы, 100% уверенности нет. Некоторые магазины и сети еще ждут каких-то сообщений завтра. Даже пресловутый гипермаркет, сегодня не был готов ответить, работают ли они с 8.01
сегодня мог быть кабмин (по некторым сведениям), но ограничились внеочередным вчера. по умолчаниию, висящее уже месяц ПКМУ на сайте кабмина вступет в силу.
а так, все оф. коммуникации - это брифинги Степанова, где он СКАЗАЛ, что МОЗ против переноса, телега КМДА и канал кукловодителя:
Тернополь, Черкассы и м.б. Чернигов ушли в отказ. Киев собирается делать все по постанове.
в целом, я так понимаю, сейчас всех больше занимает локдаун Капитолия.
Додано: Чет 07 січ, 2021 08:25
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Всех форумчан поздравляю с Рождеством! Мира вашему дому и благополучия!
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
Додано: Чет 07 січ, 2021 08:37
Интересно выходит, ЗВР выросли на сумму долга, но есть же заробитчане с около 12 млрд. долл. ежегодно (
Додано: Чет 07 січ, 2021 08:58
Никак не могу понять, на какой ветке он пишет?
Ссылку можно?
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
Додано: Чет 07 січ, 2021 10:03
Соцести Facebook, Instagram и Twitter заблокировали аккаунты президента США Дональда Трампа)
Кроки цілком доречні для збереження стійкості національної грошової одиниці.
Додано: Чет 07 січ, 2021 10:04
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Ну да, теперь то можно блокировать. А раньше было нельзя.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Чет 07 січ, 2021 10:22
Трамп доиграется, что вынужден будет убегать как Янык! Посадють его, ой посадють!
Додано: Чет 07 січ, 2021 10:37
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Так это Трамп вчера стрелял в протестующих ?
Пример с Яныком тут с какого боку ))
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