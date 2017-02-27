Додано: Сер 06 січ, 2021 23:37

Игорь написав: matroSkin написав: stas_rst написав:

Локдаун перенесут с 8 числа на конец января Кто в теме? Локдаун перенесут с 8 числа на конец январяКто в теме?



Згідно джерелам нижче, дійсно можна подумати, що вони таки замислились над тим, як дати задню. Подивимось, що переможе в цей раз: страх чи жадібність.

Відміняти проанонсований місяць тому локдаун не менш зебільно, ніж впроваджувати його без необхідності.

Дати та дії запроваджені ПКМУ - з 8 до 24.01 - за 2 дні до початку скасувати?

А як вони, наприклад, повернуть вже виплачені 8 тисяч?



https://www.president.gov.ua/news/v-ukr ... amik-65933



https://interfax.com.ua/news/general/714166.html



https://nv.ua/ukraine/events/karantin-v ... 33804.html

Згідно джерелам нижче, дійсно можна подумати, що вони таки замислились над тим, як дати задню. Подивимось, що переможе в цей раз: страх чи жадібність.Відміняти проанонсований місяць тому локдаун не менш зебільно, ніж впроваджувати його без необхідності.Дати та дії запроваджені ПКМУ - з 8 до 24.01 - за 2 дні до початку скасувати?А як вони, наприклад, повернуть вже виплачені 8 тисяч?

Не инсайдер, но вынужден следить. вроде, нет, не переносятНо т.к..зебилы не удосужились снизойти и нормально прокоммуницировать, на уровне шмигаля хотя бы, 100% уверенности нет. Некоторые магазины и сети еще ждут каких-то сообщений завтра. Даже пресловутый гипермаркет, сегодня не был готов ответить, работают ли они с 8.01сегодня мог быть кабмин (по некторым сведениям), но ограничились внеочередным вчера. по умолчаниию, висящее уже месяц ПКМУ на сайте кабмина вступет в силу.а так, все оф. коммуникации - это брифинги Степанова, где он СКАЗАЛ, что МОЗ против переноса, телега КМДА и канал кукловодителя:Тернополь, Черкассы и м.б. Чернигов ушли в отказ. Киев собирается делать все по постанове.в целом, я так понимаю, сейчас всех больше занимает локдаун Капитолия.