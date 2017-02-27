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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7103710471057106>
Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 23:20

  zРадио написав:Зображення

Он сказал им сделать это. Прямо перед тем, как они это сделали. И, насколько я могу судить, его сотрудники ограничивали присутствие полиции. Они также отказали сотрудникам национальной гвардии прийти на помощь.
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 23:24

  zРадио написав:
  Василь-Рівне написав:Міжнародні резерви зросли до $29.1 млрд (4.8 місяці майбутнього експорту).
Із $3.8 млрд на які зросли резерви у 2020 році, $1038 млн - чистий викуп валюти з ринку.


Госдолг при этом вырос на 4,1 млрд долларов (116,4 млрд грн).

https://www.mof.gov.ua/uk/news/minfin_d ... hodam-2638

Т.е. мы взяли в долг в среднем под 7% годовых, чтобы переразместить - под 0-0,4%. Не знаю, какое образование у руководителей наших экономических и денежных властей, но складывается ощущение, что не математическое, или финансовое :mrgreen:

там економісти як Долярчик, в якого "іпотеку сплачують за вас орендарі"
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 23:37

  Игорь написав:
  matroSkin написав:
  stas_rst написав:
Локдаун перенесут с 8 числа на конец января :shock: Кто в теме?


Згідно джерелам нижче, дійсно можна подумати, що вони таки замислились над тим, як дати задню. Подивимось, що переможе в цей раз: страх чи жадібність.
Відміняти проанонсований місяць тому локдаун не менш зебільно, ніж впроваджувати його без необхідності.
Дати та дії запроваджені ПКМУ - з 8 до 24.01 - за 2 дні до початку скасувати?
А як вони, наприклад, повернуть вже виплачені 8 тисяч?

https://www.president.gov.ua/news/v-ukr ... amik-65933

https://interfax.com.ua/news/general/714166.html

https://nv.ua/ukraine/events/karantin-v ... 33804.html

Ув. инсайдеры, что там решили ? Переносят ? :mrgreen:[/quote]

Не инсайдер, но вынужден следить. вроде, нет, не переносят
Но т.к..зебилы не удосужились снизойти и нормально прокоммуницировать, на уровне шмигаля хотя бы, 100% уверенности нет. Некоторые магазины и сети еще ждут каких-то сообщений завтра. Даже пресловутый гипермаркет, сегодня не был готов ответить, работают ли они с 8.01
сегодня мог быть кабмин (по некторым сведениям), но ограничились внеочередным вчера. по умолчаниию, висящее уже месяц ПКМУ на сайте кабмина вступет в силу.
а так, все оф. коммуникации - это брифинги Степанова, где он СКАЗАЛ, что МОЗ против переноса, телега КМДА и канал кукловодителя:
https://tsn.ua/ru/video/video-novini/ch ... ntina.html
Тернополь, Черкассы и м.б. Чернигов ушли в отказ. Киев собирается делать все по постанове.
в целом, я так понимаю, сейчас всех больше занимает локдаун Капитолия.
matroSkin
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 08:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Всех форумчан поздравляю с Рождеством! Мира вашему дому и благополучия!
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 08:37

  zРадио написав:
  Василь-Рівне написав:Міжнародні резерви зросли до $29.1 млрд (4.8 місяці майбутнього експорту).
Із $3.8 млрд на які зросли резерви у 2020 році, $1038 млн - чистий викуп валюти з ринку.


Госдолг при этом вырос на 4,1 млрд долларов (116,4 млрд грн).

https://www.mof.gov.ua/uk/news/minfin_d ... hodam-2638

Т.е. мы взяли в долг в среднем под 7% годовых, чтобы переразместить - под 0-0,4%. Не знаю, какое образование у руководителей наших экономических и денежных властей, но складывается ощущение, что не математическое, или финансовое :mrgreen:

Интересно выходит, ЗВР выросли на сумму долга, но есть же заробитчане с около 12 млрд. долл. ежегодно (https://lb.ua/economics/2020/12/04/4722 ... azali.html). И они в 2020 с лихвой перекрыли торговый дефицит (что-то около 3-4 млрд. долл. https://ru.tradingeconomics.com/ukraine ... e-of-trade).
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 08:58

  vitaliian написав:Новые откровения от Alyak (репост)
viewtopic.php?p=5140155#p5140155

Никак не могу понять, на какой ветке он пишет?
Ссылку можно?
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 10:03

Соцести Facebook, Instagram и Twitter заблокировали аккаунты президента США Дональда Трампа)

Кроки цілком доречні для збереження стійкості національної грошової одиниці.
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 10:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Ну да, теперь то можно блокировать. А раньше было нельзя.
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Трамп доиграется, что вынужден будет убегать как Янык! Посадють его, ой посадють!
fin
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 10:37

Re: Валютный рынок в контексте ДС

fin написав:Трамп доиграется, что вынужден будет убегать как Янык! Посадють его, ой посадють!


Так это Трамп вчера стрелял в протестующих ?
Пример с Яныком тут с какого боку ))
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