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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 07 січ, 2021 10:38
Наличные доллары еще можно сдать или уже все?
Востаннє редагувалось Investor_K
в Чет 07 січ, 2021 10:46, всього редагувалось 1 раз.
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
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Investor_K
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Додано: Чет 07 січ, 2021 10:43
freeze написав:
Пример с Яныком тут с какого боку ))
Карабас-Барабас у них один)
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Додано: Чет 07 січ, 2021 10:44
freeze написав:
fin написав:Трамп доиграется, что вынужден будет убегать как Янык! Посадють его, ой посадють!
Так это Трамп вчера стрелял в протестующих ?
Пример с Яныком тут с какого боку ))
За подстрекательство в том числе.
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fin
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Додано: Чет 07 січ, 2021 10:47
freeze написав:
Так это Трамп вчера стрелял в протестующих ?
Протестующие обычно протестуют, а не бьют окна.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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